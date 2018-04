Halsey – Alone: guarda il video del remix con Big Sean, Stefflon Don (con testo e traduzione)

Alone è il terzo singolo estratto dal secondo album in studio di Halsey “Hopeless Fountain Kingdom”, pubblicato lo scorso giugno e certificato Oro in Canada e negli Stati Uniti.

Si tratta di una meravigliosa canzone prodotta da Ricky Reed e scritta dall’interprete, con la collaborazione di Eric Frederic, Daniel Dodd Wilson, Josh Carter & Anthony Hester.

Dal 15 marzo 2018, il brano è disponibile nel remix inciso con la collaborazione dei rapper Big Sean & Stefflon Don, che hanno firmato le rispettive strofe.

Ed è proprio questa versione ad essere accompagnata dal video ufficiale diretto da Hannah Lux Davis e dalla stessa Halsey.

Per vedere il filmato direttamente nel canale Youtube della cantante statunitense cliccate sull’immagine, dopo la quale trovate il testo e la relativa traduzione in italiano di entrambi i pezzi.

Traduzione Alone remix ft. Big Sean, Stefflon Don (Audio – Download) [Introduzione]

Se io [Strofa 1: Halsey]

Ha detto che ha cercato di telefonarmi, ma non ho mai tempo

Ha detto che non ascolto mai, ma nemmeno ci provo

Ho una casa nuova in California, ma non ci sto mai

Quindi la riempio di gente che non conosco, così tengono le luci accese

Dice di aver detto di conoscermi, ma non ho idea chi sia

Mi ha chiesto se l’ho riconosciuta e le ho detto “forse si”. [Pre-Ritornello: Halsey]

Vedi, ovunque io vada

Ci sono milioni di persone che cercano di fare amicizia

Ma nella mia testa sono ancora sola, sì [Ritornello: Halsey]

So che muori dalla voglia di conoscermi

Ma posso solo dirti questo

Baby, non appena ci incontreremo

Ti augurerai di non averlo mai fatto

(Ti auguro di non averlo mai fatto) [Strofa 2: Big Sean]

Unh, guarda

Sono una persona speciale

Sono fisico e metafisico (sì)

So che hai bisogno di passare del tempo da sola, questo è fondamentale (whoa)

Ma ho bisogno di un po’ del tuo tempo, è da ipocriti?

Dannazione, sai che ti capisco più della tua famiglia (uh huh)

Quindi non non me ne starò qui a lasciarti affondare nelle sabbie mobili

Ascolta, so che hai progetti da milioni di dollari

E stai cercando di costruirti un brand, vivi una vita molto frenetica

Sbandando nel grande business, la tua borsa ha piccole G (sbandando)

Gucci fino ai calzini come Biggie e Little Cease (whoa)

Andiamo alle Maldive e nascondiamoci dietro le palme (yeah)

Un po’ di vino rosso, erba e una tranquilla brezza

Perché piccola, stai vivendo la vita dentro una bolla (sul serio)

Quand’è stata l’ultima volta che qualcuno ti ha abbracciata?

Aspetta, quand’è stata l’ultima volta che qualcuno ti ha amata?

Un attimo, quand’è stata l’ultima volta che hai amato qualcuno che ti amava? [Pre-Ritornello: Halsey]

Vedi, ovunque io vada

Ci sono milioni di persone che cercano di fare amicizia

Ma nella mia testa sono ancora sola, sì [Ritornello: Halsey]

So che muori dalla voglia di conoscermi

Ma posso solo dirti questo

Baby, non appena ci incontreremo

Ti augurerai di non averlo mai fatto

(Ti auguro di non averlo mai fatto) [Strofa 3: Stefflon Don]

Resta sveglia e tienimi tutta la notte in scacco

Sai che diciamo che io intrattengo le conversazioni più malvagie

Mi dici sempre che sono piena del mio caratterino

E che non ti piace la mia amica perché è sgarbata

Eppure continuo ad accostare con la mia Benz con tutte le cose d’oro

Finestrini abbassati perché devi vedermi con il mio re

Che stai bevendo, amico, mi ci sto immergendo, adesso stai inciampando in una scappatella

Ti taglierò le ali, ta-da [Pre-Ritornello: Halsey]

Vedi, ovunque io vada

Ci sono milioni di persone che cercano di fare amicizia

Ma nella mia testa sono ancora sola, sì [Ritornello: Halsey]

So che muori dalla voglia di conoscermi

Ma posso solo dirti questo

Baby, non appena ci incontreremo

Ti augurerai di non averlo mai fatto

(Ti auguro di non averlo mai fatto)

Si si [Conclusione: Halsey]

(So ​​che vuoi, io, so che vuoi)

Ti augurerai di non averlo mai fatto, oh

(Io, so che vuoi infilarti sotto la mia armatura)

(So ​​che vuoi, io, so che vuoi)

Ti augurerai di non averlo mai fatto

Testo [Intro]

If I [Verse 1: Halsey]

Said he tried to phone me, but I never have time

He said that I never listen, but I don’t even try

I’ve got a new place in Cali, but I’m gone every night

So I fill it with strangers so they keep on the lights

She said she told you she knows me, but the face isn’t right

She asked if I recognized her and I told her I might [Pre-Chorus: Halsey]

See, everywhere I go

I got a million different people tryin’ to kick it

But I’m still alone in my mind, yeah [Chorus: Halsey]

I know you’re dyin’ to meet me

But I can just tell you this

Baby, as soon as you meet me

You’ll wish that you never did

(You’ll wish that you never did) [Verse 2: Big Sean]

Unh, look

I’m a rare rare individual

I’m in the physical and the metaphysical (ya)

I know you need your alone time, that’s critical (whoa)

But I need some of your time, is that hypocritical?

Damn, you know I relate to you more than fam (uh huh)

So I won’t sit around and let you sink in quicksand

Look, I know you got million dollar plans

And you tryin’ to build a brand, livin’ life in high demand

Swerving big b’s, your bag got little G’s (Swervin’)

Gucci down to the sock like Biggie and Little Cease (whoa)

Let’s hit the Maldives and hide behind palm trees (yeah)

Little red wine, weed, and a calm breeze

Cuz baby, you been living life inside a bubble (for real)

When the last time you had somebody hug you?

Hold up, when the last time you had somebody love you?

Hold up, when the last time you loved someone who love you? [Pre-Chorus: Halsey, Big Sean]

You know that everywhere I go

I got a million different people tryna kick it

But I’m still alone in my mind (yeah) [Chorus: Halsey]

I know you’re dying to meet me

But I can just tell you this

Baby, as soon as you meet me

You’ll wish that you never did

(You’ll wish that you never did) [Verse 3: Stefflon Don]

Stay up ina me all night ana rock

U know seh mi have di wickedest tock

Yuh all ways tell me seh mi full ah attitude

An yuh nuh like mi friend cah she rude

Still I, pu-pull up in the Benz wid tha all gold ting

Window down cah u haffi see me with ma king

What u sipping, boy I’m dippin’, I ain’t tripping of a fling

I b clipping off ya wings, ta da [Pre-Chorus: Halsey]

See, everywhere I go

I got a million different people tryin’ to hit it

But I’m still alone in my mind [Chorus: Halsey]

I know you’re dying to meet me

But I can just tell you this

Baby, as soon as you meet me

You’ll wish that you never did

(You’ll wish that you never did)

Yeah, yeah [Outro: Halsey]

(I know you wanna, I, I know you wanna)

You’ll wish that you never did, oh

(I, I know you wanna slip under my armor)

(I know you wanna, I, I know you wanna)

You’ll wish that you never did

