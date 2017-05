Hailee Steinfeld e il nuovo singolo Most Girls: audio, testo e traduzione

In data 28 aprile 2017 è uscito Most Girls, nuovo singolo della giovane cantante californiana Hailee Steinfeld, che i fans apprezzeranno.

Dopo l’EP d’esordio Haiz pubblicato nel 2015 e la recente collaborazione con Machine Gun Kelly sulle note di At My Best, è il momento di questo brano scritto dall’interprete con la collaborazione di Kinetics & One Love, Tim Sommers, Ryan Tedder, Zach Skelton, Asia Whiteacre & Jeremy Dussolliet; One Love, Zach Skelton & Ryan Tedder hanno curato la produzione di questo pezzo, che è una sorta di inno sul potere femminile, sul valore del gentil sesso.





Nella canzone, che dovrebbe essere inclusa nel futuro progetto discografico ancora senza titolo e release date, Hailee celebra tutti i tipi di ragazze, e colpisce nel segno con un ritornello che proclama le ragazze come forti e potenti.

Siete curiosi di ascoltarla? Potete farlo direttamente dal suo canale Youtube cliccando sulla cover in basso, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano ed il testo in inglese.

Hailee Steinfeld – Most Girls traduzione (Download)

[Verso 1]

Alcune ragazze, si sentono meglio nei loro piccoli vestiti

Alcune ragazze, si sentono più a loro agio con i pantaloni della tuta, sembrano principesse

Alcune ragazze baciano nuove labbra ogni singola notte

Restano fuori fino a tardi perchè festeggiano la vita

[Pre-Ritornello]

Sai che certi giorni ti senti davvero bene con te stessa

Ma va bene se vuoi cambiare il corpo in cui sei finita

Perché sembri migliore quando ti senti come una dannata regina

Stiamo in un certo senso solo facendo un gioco, cercando di vincere nella vita

[Ritornello]

Molte ragazze sono intelligenti, forti e belle

La maggior parte delle ragazze, lavorano sodo, arrivano lontano, siamo inarrestabili

La maggior parte delle ragazze, la nostra battaglia da fare ogni giorno

Non ne esistono due uguali

Voglio essere come, voglio essere come, la maggior parte delle ragazze

Voglio essere come, voglio essere come, la maggior parte delle ragazze

Voglio essere come, voglio essere come

Voglio essere come, voglio essere come

Voglio essere come, voglio essere come

[Verso 2]

Alcune ragazze, non amano mostrarsi troppo

Alcune ragazze, indossano jeans così stretti, perché si sentono così perfette, sì

Alcune ragazze, vanno a caccia di ragazzi ogni giorno, continuano a voltare pagina

Dormono fino a tardi perché festeggiano la vita

[Pre-Ritornello]

Sai che certi giorni ti senti davvero bene con te stessa

Ma va bene se vuoi cambiare il corpo in cui sei finita

Perché sembri migliore quando ti senti come una dannata regina

Stiamo in un certo senso solo facendo un gioco, cercando di vincere nella vita

[Ritornello]

Molte ragazze sono intelligenti, forti e belle

La maggior parte delle ragazze, lavorano sodo, arrivano lontano, siamo inarrestabili

La maggior parte delle ragazze, la nostra battaglia da fare ogni giorno

Non ne esistono due uguali

Voglio essere come, voglio essere come, la maggior parte delle ragazze

Voglio essere come, voglio essere come, la maggior parte delle ragazze

Voglio essere come, voglio essere come

Voglio essere come, voglio essere come

Voglio essere come, voglio essere come

[Ponte]

La maggior parte delle ragazze, sì

La maggior parte delle ragazze

Vuoi essere, vuoi essere, vuoi essere

La maggior parte delle ragazze, la nostra battaglia da fare ogni giorno

Non ne esistono due uguali

Voglio essere come

[Conclusione]

La maggior parte delle ragazze

Voglio essere come, voglio essere come, la maggior parte delle ragazze

Voglio essere come, voglio essere come

Voglio essere come, voglio essere come

Voglio essere come

Most Girls – Hailee Steinfeld – Testo

[Verse 1]

Some girls, feel best in their tiny dresses

Some girls, nothin’ but sweatpants, looking like a princess

Some girls, kiss new lips every single night

They’re stayin’ out late cause they just celebrating life

[Pre-Chorus]

You know some days you feel so good in your own skin

But it’s okay if you wanna change the body that you came in

‘Cause you look greatest when you feel like a damn queen

We’re all just playing a game in a way, trying to win at life

[Chorus]

Most girls are smart and strong and beautiful

Most girls, work hard, go far, we are unstoppable

Most girls, our fight to make every day

No two are the same

I wanna be like, I wanna be like, most girls

I wanna be like, I wanna be like, most girls

I wanna be like, I wanna be like

I wanna be like, I wanna be like

I wanna be like, I wanna be like

[Verse 2]

Some girls, like to keep their physique real private

Some girls, wear jeans so tight, ‘cause it feels so right, yeah

Some girls, every day searching, keep the page turning

Sleepin’ in late cause they just celebrating life

[Pre-Chorus]

You know some days you feel so good in your own skin

But it’s okay if you wanna change the body that you came in

‘Cause you look greatest when you feel like a damn queen

We’re all just playing a game in a way, trying to win at life

[Chorus]

Most girls are smart and strong and beautiful

Most girls, work hard, go far, we are unstoppable

Most girls, our fight to make every day

No two are the same

I wanna be like, I wanna be like, most girls

I wanna be like, I wanna be like, most girls

I wanna be like, I wanna be like

I wanna be like, I wanna be like

I wanna be like, I wanna be like

[Bridge]

Most girls, yeah

Most girls

Wanna be, wanna be, wanna be

Most girls, our fight to make every day

No two are the same

I wanna be like

[Outro]

Most girls

I wanna be like, I wanna be like, most girls

I wanna be like, I wanna be like

I wanna be like, I wanna be like

I wanna be like

















