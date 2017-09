Hailee Steinfeld & Alesso nel nuovo singolo “Let Me Go” feat. Florida Georgia Line & Watt: audio, testo e traduzione

Si intitola Let Me Go il nuovo brano collaborativo tra il dj e produttore svedese Alesso e la giovane cantante americana Hailee Steinfeld, uscito l’8 ottobre 2017.

Questa bella canzone è stata firmata da Jamie Lidell, Brian Lee, Alexandra Tamposi, Alesso & Andrew Watt; gli ultimi due hanno anche curato la produzione del singolo che a mio parere profuma di hit, anche se al momento ha stentato ancora a decollare.





Let Me Go, che vede la collaborazione dei Florida Georgia Line, ha tutti gli elementi che ci si può aspettare da un pezzo di successo: è un brano moderno, orecchiabile e ballabile.

Dal punto di vista del significato, il testo parla di una relazione affettiva sul punto di crollare: anche se il partner ha in serbo dei progetti sul futuro con la donna amata, lei non è così convinta che il loro rapporto sia fatto per durare, probabilmente perché non lo ama più, anche se allo stesso tempo, gli augura tutto il bene possibile e immaginabile e di trovare una degna sostituta, che lo ami più di quanto lei non abbia fatto.

E’ questo il concept dell’inedito, che in attesa del video ufficiale, è possibile ascoltare nel canale Youtube della Steinfeld cliccando sulla cover in basso.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Let Me Go traduzione – Hailee Steinfeld & Alesso (Download)

[Strofa 1: Hailee Steinfeld]

Hai fatto i tuoi progetti ma io, ho dei problemi

Dormivamo schiena contro schiena

Sappiamo che questa storia non durerà

Perfetta sulla carta, un quadretto perfetto

Inseguivamo lo sballo troppo velocemente, troppo in fretta

La recinzione è bianca, ma la verniciamo di nero

[Pre-Ritornello: Hailee Steinfeld]

Ooh, e vorrei che tu mi faccia del male più di quanto possa farlo io a te

Ooh, e vorrei che non mi aspettassi, ma lo fai sempre

[Ritornello: Hailee Steinfeld]

Speravo che qualcuno ti amasse nel modo in cui io non posso

Che qualcuno rimedi a tutti i pasticci che ho commesso

Qualcuno che non devi cambiare

Speravo

Che qualcuno ti amerà, lasciami andare

Qualcuno ti amerà, lasciami andare

Speravo

Che qualcuno ti amerà, lasciami andare

[Verso 2: Florida Georgia Line]

È passato del tempo, ma questa volta [ain’t even?]

Posso lasciarmelo alle spalle

Ma ti stai aggrappango a ciò che non hai mai avuto

Sulla carta è perfetto, un quadretto perfetto

Inseguivamo lo sballo troppo velocemente, troppo in fretta

La recinzione è bianca, ma la verniciamo di nero

[Pre-Ritornello: Hailee Steinfeld]

Ooh, e vorrei che tu mi faccia del male più di quanto possa farlo io a te

Ooh, e vorrei che non mi aspettassi, ma lo fai sempre

[Ritornello: Hailee Steinfeld]

Speravo che qualcuno ti amasse nel modo in cui io non posso

Che qualcuno rimedi a tutti i pasticci che ho commesso

Qualcuno che non devi cambiare

Speravo

Che qualcuno ti amerà, lasciami andare

Qualcuno ti amerà, lasciami andare

Speravo

Che qualcuno ti amerà, lasciami andare (andare, andare, andare)

Qualcuno ti amerà, lasciami andare (andare, andare, andare)

Qualcuno ti amerà, lasciami andare (andare, andare, andare)

Qualcuno ti amerà, lasciami andare (andare, andare, andare)

Qualcuno ti amerà, lasciami andare

[Conclusione: Hailee Steinfeld]

Speravo che qualcuno ti amasse nel modo in cui io non posso

Che qualcuno rimedi a tutti i pasticci che ho commesso

Qualcuno che non devi cambiare

Speravo

Che qualcuno ti amerà, lasciami andare

Hailee Steinfeld & Alesso – Let Me Go testo

[Verse 1: Hailee Steinfeld]

You made plans and I, I made problems

We were sleeping back to back

We know this thing wasn’t built to last

Good on paper, picture perfect

Chased the high too far, too fast

Picket white fence, but we paint it black

[Pre-Chorus: Hailee Steinfeld]

Ooh, and I wished you had hurt me harder than I hurt you

Ooh, and I wish you wouldn’t wait for me but you always do

[Chorus: Hailee Steinfeld]

I’ve been hoping somebody loves you in the ways I couldn’t

Somebody’s taking care of all of the mess I’ve made

Someone you don’t have to change

I’ve been hoping

Someone will love you, let me go

Someone will love you, let me go

I’ve been hoping

Someone will love you, let me go

[Verse 2: Florida Georgia Line]

It’s been some time, but this time ain’t even

I can leave it in the past

But you’re holding on to what you never had

It’s good on paper, picture perfect

Chased the high too far, too fast

Picket white fence, but we paint it black

[Pre-Chorus: Hailee Steinfeld]

Ooh, and I wished you had hurt me harder than I hurt you

Ooh, and I wish you wouldn’t wait for me but you always do

[Chorus: Hailee Steinfeld]

I’ve been hoping somebody loves you in the ways I couldn’t

Somebody’s taking care of all of the mess I’ve made

Someone you don’t have to change

I’ve been hoping

Someone will love you, let me go

Someone will love you, let me go

I’ve been hoping

Someone will love you, let me go (go, go, go)

Someone will love you, let me go (go, go, go)

Someone will love you, let me go (go, go, go)

Someone will love you, let me go (go, go, go)

Someone will love you, let me go

[Outro: Hailee Steinfeld]

I’ve been hoping somebody loves you in the ways I couldn’t

Somebody’s taking care of all of the mess I’ve made

Someone you don’t have to change

I’ve been hoping

Someone will love you, let me go

















