Guè Pequeno: guarda il video del nuovo singolo Trinità, disponibile anche in vinile (testo)

Si intitola Trinità il nuovo singolo di Gué Pequeno, pubblicato a sorpersa il 21 aprile 2017 via Universal Music sia nel formato digitale che in vinile, il cui lato b propone una Ghost Track.





Questo pezzo è stato scritto dal rapper e prodotto da Max D’Ambra, musicista e collaboratore del rapper già nei suoi precedenti tour.

Il video ufficiale è disponibile dal 26 aprile, è stato diretto da Igor Grbesic & Marc Lucas ed è possibile gustarlo direttamente nel canale Youtube del rapper milanese cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire le parole che compongono il brano, da subito ai primo posti delle charts nazionali.

Trinità – Guè Pequeno – testo

[Verso 1]

Ah, c’era una volta Milano

Mezzo angelo, mezzo diavolo

(Flex, flex)

Flessioni su una mano

Scuola qua, fatta all’angolo

Ah, quanti siamo, Soprano

Per davvero non in tele frà

Ah, non ho un sogno ho un piano

Che mi sarei preso la città

È il bambino de oro Gambino so farlo

Primo come il principe Carlo

Tu non esisti (No, no, no)

I tuoi fan lo hanno appena scoperto ed è triste

Babbo Natale non esiste

Sono troppo esoso, la giacca è sia Nike che Stone Island

Kush per stonarla

Pusher sonagli

Armi dalla Somalia

[Ponte]

Ah, sei falso bro sei già scomparso

Se ti butto giù da YouTube

Sei morto di colpo se ti scollego l’autotune

Rimani uno scemo anche se ti fai un altro tattoo

Sì, prima fai il grosso ma poi chiami gli uomini in blu

[Ritornello]

Ah, da ‘ste parti sotto ‘sti palazzi mi chiamano trinità

Ah, rap divinità, bocca piena gold fourty-four flow criminal

Ah, bevo tutto, il mio vizio più brutto è di dire la verità

Tra, tra, tr-trinità

Tra, tra, tr-trinità

[Verso 2]

Questi rapper sì sono i miei figli

Mi vogliono uccidere e farsi l’eredità

La sua pussy alla crema era dolce

Sembrava di fottere un Häagen-Dazs

Sono a bordo campo (quando?)

Quando schiaccia Gentile

Do un bacio alla gafi che ho accanto

Le rime del Padre, del Figlio e lo Spirito Santo

Yeah, peso 100 senza l’orologio

Mister Fini se entro nel negozio

Sono il Dio personale di tutte ‘ste pute

Per questo fa presto a mettersi in ginocchio

Sembro russo ma sono Loreto

Se mi fotti, Amaro Montenegro

È finito il video mo’ devi ridare

Tutti quei gioielli e quei vestiti indietro

[Ponte]

Sei falso bro sei già scomparso

Se ti butto giù da YouTube

Sei morto di colpo se ti scollego l’autotune

Rimani uno scemo anche se ti fai un altro tattoo

Sì, prima fai il grosso ma poi chiami gli uomini in blu

[Ritornello]

Ah, da ‘ste parti sotto sti palazzi mi chiamano trinità

Ah, rap divinità, bocca piena gold four four flow criminal

Ah, bevo tutto, il mio vizio più brutto è di dire la verità

Tra, tra, tr-trinità

Tra, tra, tr-trinità













