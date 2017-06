Gue’ Pequeno: ascolta due nuovi singoli T’Apposto/Non ci sei tu e guarda il video di quest’ultimo (con testi)

In data 2 giugno 2017, il rapper Gue’ Pequeno ha pubblicato due nuovi singoli che si intitolano T’Apposto e Non Ci Sei Tu, disponibili in download sia tutti insieme (risparmiando qualche centesimo) che singolarmente.

Dopo svariati dischi d'oro e di platino, il bravo ragazzo del rap italiano ha rilasciato a sorpresa due nuove canzoni, una delle quali in radio dallo stesso giorno.





Entrambe le tracks saranno incluse nel quarto album in studio da solista che si in titola Gentleman, atteso disco che vedrà la luce il prossimo 30 giugno. Nel nuovo progetto saranno inclusi sedici nuovi pezzi. Il disco, di cui parleremo prossimamente, è disponibile nelle seguenti 2 versioni: Gentleman Blue Version e Gentleman Red Version. Oltre ad avere due differenti copertine, le due versioni propongono 2 diverse bonus tracks. Ma non finisce qui in quanto per i fans più accaniti è disponibile anche Gentleman Super Deluxe Box, cofanetto a edizione limitata e numerata a 1000 copie, reperibile esclusivamente su Amazon. Il box racchiude il cd e il doppio vinile con 14 tracce dell’album “Gentleman”, un cd ed un vinile 10” con 4 tracce bonus e la foto autografata da Gue’ Pequeno in persona.

Per ascoltare gratuitamente su Spotify (previa iscrizione) i primi due assaggi in oggetto cliccate sulla copertina in basso.

Se T’Apposto (il titolo fa riferimento a una celebre scena della fiction Gomorra e sta a significare “Tutto apposto-Tutto Bene”), la cui produzione è stata curata da Sixpm. è un classico pezzo alla Gué, in “Non ci sei tu”, in rotazione radiofonica dal 2 giugno, il rapper milanese classe 1980 stupisce non poco, sia perché il brano è caratterizzato da un sound inaspettato, sia perché rappa come non lo si era mai sentito.

Si tratta di una canzone che descrive un rapporto affettivo con una ragazza (come ad esempio già avvenuto in un paio di precedenti singoli come “Rose Nere”, “Scappati Di Casa”). La produzione è curata da Crookers e Mace.

Il brano è accompagnato dal video ufficiale uscito martedì 6 giugno. Il filmato è stato diretto da Marc Lucas & Igor Grbesic per Damn Films ed è possibile vederlo nel canale Youtube del rapper lombardo cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate i testi delle due canzoni.

Non ci sei tu – Gue’ Pequeno – Testo (Download)

Mi fa strano

Lo sguardo perso di

Chi vuole convincermi

Che ci sia qualcosa per cui valga la pena preoccuparsi

Mi preoccupo solo quando

Non ci sei tu

Dovrei settare

Un parametro diverso

Nell’antenna del mio universo

Quando non ci sei tu

Se non ci sei tu.

È un mondo nuovo

Ogni giorno

Ti vedo nello specchio

La notte perdo il sonno

Io sono sicuro

Che manchi qualche cosa

E poi mi guardo intorno

E infatti manchi

E non ci sei tu

E non ci sei tu

E non ci sei tu

Se non ci sei.

Ehi, sono blu* quando non ci sei

Tu, la mappa dei tuoi nei

La so a memoria

Contiamo i soldi

Ci ritroviamo sugli stessi accordi

Vorrei smettere di essere dipendente da quelle sei lettere

Che formano il tuo nome

Perché mi fanno male

Ma sai la botta che mi sale

Mi manda nello spazio come Orione

Sei colpevole di quello che mi accusi

Non facevo entrare nessuno ma tu si

Occhi spalancati chiusi come il Kubrick

Io con la faccia da cane come Anubi

E conto i brividi lungo la schiena

Mi rendo conto che tu sei un’aliena

Nel giardino tengo la tigre di Kenzo**

Oggi ci sei tu, tu domani boh, non penso

E non ci sei tu

E non ci sei tu

E non ci sei tu

Se non ci sei

Dovrai settare

Un parametro diverso

Nell’antenna del mio universo

Quando non ci sei tu

Se non ci sei tu

Quando non ci sei tu

Se non ci sei tu

E non ci sei tu

Se non ci sei.

* Blu sta a significare che Pequeno senza la tipa ha il morale a terra. Blu o Blue deriva dall’inglese: ad esempio “I feel blue” significa qualcosa del tipo 2sono triste-ho il morale a terra”.

** Kenzo è una casa di alta moda francese, che ha come simbolo una tigre.

Guè Pequeno – T’Apposto testo (Download)

Ah-ah

T’apposto?

(Andy Sixpm)

Sempre tutto apposto

(G U E)

Te ti chiedevi come

Te lo dico

Tutto apposto, sempre

(È sempre appostissimo, frate’)

Ah-ah

Ahh

Cammino per strada, la gente mi dice “T’apposto?”

Che lei è troppo bella per me che tabbozzo

Gioco la sua data di nascita al Lotto

Siamo sulla strada come le Pirelli

Le gomme come le tracolle, i borselli

Flow pregio, prego per gli zanza e le stripper

Veleggio su un mare di odio e Dio skipper

Rime nella pellicola

Mi sa che con Caligola ho un imperatore come avo

Chiedevo di chiamare con l’addebito poi invece l’anno scorso ho speso mezzo palo (Hai visto?)

L’amore è solo una parola (Sii)

Siamo tutti soldi e cattiveria (Yeh, yeh)

Mangio pesce e piscio brutti Brut Imperial

Metto la tua tipa in business class Iberia

Noi facciamo tanto, t’apposto?

Noi parliamo poco, t’apposto?

Ho controllato il conto, t’apposto?

Ho controllato il polso, t’apposto?

Io non rappo in Italiano

Io sono il rap Italiano

È passato un altro anno

In città tutti lo sanno

Ci battiamo i pugni sopra il petto

Perso di rispetto siamo dei gorilla (Uh uh uh)

Ho più di un amico chiuso in una cella

Con la nuova Megan intestata alla sorella

Tu sei sottoposto, io sempre t’apposto

Stay king sopravvivo alle mode

Rappare in Italia è un amore non corrisposto

È scoparsi una tipa e non gode

Ricordo che da piccolo il DJ che sentivo alla radio nel programma era già vecchio

Ora di quel che faccio non capisci ancora un ca*zo e pensi che sorrisi all’apparecchio

Calamita e figa, malavita

Sopra il beat sono il nuovo Califfo

Pronto a fo*termi il mondo

Sto ca*zo come Burj Khalifa

Noi facciamo tanto, t’apposto?

Noi parliamo poco, t’apposto?

Ho controllato il conto, t’apposto?

Ho controllato il polso, t’apposto?

Io non rappo in Italiano

Io sono il rap Italiano

È passato un altro anno

In città tutti lo sanno

Noi facciamo tanto, t’apposto?

Noi parliamo poco, t’apposto?

Ho controllato il conto, t’apposto?

Ho controllato il polso, t’apposto?

















