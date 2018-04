Guè Pequeno – Come se fosse normale: audio e testo della nuova canzone

Il rapper milanese Guè Pequeno ha rilasciato a sorpresa il nuovo brano battezzato “Come se fosse normale”, dal 6 aprile 2018 disponibile nei digital store e nelle principali piattaforme streaming.

Si tratta del primo singolo estratto dal futuro quinto album in studio lontano dai Club Dogo, che farà seguito a Gentleman pubblicato nel giugno 2017? Probabile…

La nuova canzone è stata firmata dall’interprete, prodotta da Pherro ed è possibile ascoltarla su Spotify cliccando sulla cover in basso.

Di seguito le parole che la compongono.

Come se fosse normale testo (Download)

Ricevo chiamate da dentro

Come se fosse normale.

Suona G capitale la gente se ne va male

Piscio in mezzo alla strada come fossi un animale

Io cammino la notte come se fossi immortale

Dare il microfono a me è come se fosse illegale

Bevo tutto il locale come se fosse normale

Metto quattro collane come se fosse normale

Flexo tre colombiane come se fosse normale

Ma no, non è normale

Tu dimmi chi è normale.

Hanno arrestato Claudio come se fosse normale

Ieri all’alba, sembra l’abbia infamato Pasquale

Sai che di questi tossici non ti puoi mai fidare

Mo’ la sua tipa è sola con il figlio e mille pare

Lo Stato criminale come se fosse normale

Per questo vesto bene, fra’, non mi comporto male

Lei si fa sei grammate come se fosse normale

Se muoio oggi, fa brutto, farabutto nazionale

Questi rapper pu**ane come se fosse normale

Si vestono da donna come se fosse normale

Oggi tra un uomo e un cane, frate’, preferisco un cane

La G, la U, la E, sì, tu puoi solo accompagnare.

Bevo tutto il locale come se fosse normale

Metto quattro collane come se fosse normale

Flexo tre colombiane come se fosse normale

Ma no, non è normale

Tu dimmi chi è normale

Bevo tutto il locale come se fosse normale

Metto quattro collane come se fosse normale

Flexo tre colombiane come se fosse normale

Ma no, non è normale

Tu dimmi chi è normale.

La mia carriera è assurda come se fosse normale

Frate’, il mio fra’ è in Suburra, in più c’ho la tua tipa in direct

Oggi l’Hip Hop si guarda, fra’, non è più d’ascoltare

Io conto i soldi, tu i follower, zio, non è normale

E succhi per il like come se fosse normale

Tutti fake, tutti infami, scemi col ghostwriter

Il mio domani è oggi come se fosse normale

Io fermo gli orologi come se fosse normale

Sedici anni al top, sono il padrino, godfather

Adesso suono al forum come se fosse normale

Se sei solo un bel ragazzo, non sei obbligato a rappare

E sono troppo fatto, respiro come Darth Vader

La squadra è criminale come se fosse normale

Ho scritto un altro disco come se fosse normale

Oggi tra un uomo e un cane, frate’, preferisco un cane

La G, la U, la E, sì, tu puoi solo accompagnare.

Picchio la testa sul muro a tutta ‘sta gente

Che magari diventa più intelligente

Tu hai la bacheca invasa

Io opere d’arte in casa

Il re di ‘sta mer*a, Mufasa

Tabula rasa

Bevo tutto il locale come se fosse normale

Metto quattro collane come se fosse normale

Flexo tre colombiane come se fosse normale

Ma no, non è normale

Tu dimmi chi è normale