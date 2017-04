Grupo Extra: ascolta il nuovo album Colores (Bachata Is Taking Over!)

I Grupo Extra, rilevazione tra il 2010 e 2011 con gli album “The Take-Off” e soprattutto “Diferente”, sono tornati con il nuovo album battezzato Colores (Bachata Is Taking Over!), interessante disco disponibile nei digital store e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Questa band composta da giovani ragazzi, sempre alla ricerca di un sound moderno, di nuovi stili e miscele, ideatori della combinazione della danza afro Kuduro con la bachata dominicana, è tornata con quest’interessante progetto composto da diciassette canzoni. Ma vediamo chi sono.





Nello specifico i Grupo Extra attualmente e principalmente sono:

Tony Santana (Santana Edward Anthony Regalado), detto “el doggy”, rappista e compositore di quasi tutti i testi del gruppo;

Manny Rod (Emmanuel Rodriguez): cantante;

El Nene Flow (Neftali Caba);

El Turko (Yassir Neher);

Yewdry Alvarado;

Fidel Perez: promotore artistico.

La band era inizialmente composta da Tony Santana e Alfred Cruz, dominicano di Santiago de Los Caballeros, entrambi residenti in Svizzera.

Nel giro di pochi mesi il gruppo si allarga: arriva Manny Rod (Emmanuel Rodriguez, che sostituisce Alfred Cruz), con una voce che gli consente di spaziare dalla Bachata, all’R & B e altri ritmi. Di conseguenza la loro musica si arricchisce puntando molto su una bachata moderna. Il frutto di quest’evoluzione è racchiusa nel secondo album Diferente, tramite il quale arriva il successo con la s maiuscola. Attualmente il gruppo è formato da una decina di elementi, anche se non tutti salgono sul palco, tra i quali spiccano il leader storico Tony Santana e Manny Rod..

E passiamo al nuovo lavoro Colores, un disco che invito gli amanti del genere ad ascoltare, in quanto a mio parere ne vale la pena.

Appena dopo la colorata copertina, trovate i titoli delle canzoni ed un paio di link per ascoltarle gratuitamente tutte d’un fiato.

Tracklist Colores (Bachata Is Taking Over!) – Grupo Extra album

Download: su Amazon – su iTunes

Streaming audio: su Spotify – su Deezer.

1 Me Emborrachare (Bachata Radio Edit) 3:59

2 Te Amo Mi Vida 3:28

3 Y Que Paso (feat. Pelo D’Ambrosio) 3:42

4 Volvieron a Darme las 6 (feat. Daniel Santacruz) 4:10

5 Esta Noche 4:18

6 Cuanto Duele (feat. Bachata Heightz) 4:24

7 Bailemos 4:03

8 Enamorarme Yo 3:53

9 No Quiero Perderte (feat. Voz a Voz) 4:10

10 Por Lo Menos Te Tuve 4:56

11 Ya Te Olvidé (feat. Kewin Cosmos) 4:08

12 Olvidarte 4:43

13 Ahora Que No Te Tengo (feat. Nextar) 3:20

14 Te Perdí 3:51

15 Justamente Ahora 3:56

16 Es Amor (Bachata Radio Edit) 3:49

17 Me Emborrachare (feat. DJ Unic) [Reggaeton Radio Edit] 4:06













