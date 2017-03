Grido e il nuovo album Segnali di fumo: titoli e audio delle canzoni

A quasi sei anni di distanza dal disco d’esordio “Io Grido” è uscito via Willy L’Orbo/Sony Music il secondo album in studio del rapper Luca Paolo Aleotti, in arte Weedo o Grido, che si intitola Segnali di fumo, atteso progetto disponibile nel classico CD, nel formato digitale e nelle principali piattaforme streaming.

L’album dell’ormai ex frontman dei Gemelli DiVersi, include un totale di sedici nuove canzoni con importanti ospiti: Raige, Marco Masini (in un pezzo che ha lo stesso titolo di un suo grande successo del cantautore fiorentino), Danti, Chiara Grispo, Galup, Caneda, Shade, Tormento ed il fratello maggiore J-Ax.

Si tratta di un disco decisamente autobiografico, caratterizzato da una forte matrice rap ed allo stesso tempo influenzato da vari generi musicali (a seconda dell’argomento trattato), anticipato da tre singoli: Gravità zero, Strade sbagliate ft. Chiara Grispo e Abbiamo vinto noi feat. Danti, al secolo Daniele Lazzarin, voce dei Two Fingerz che collabora anche in una seconda track battezzata King Kong.

Nel progetto si parla della storia personale di Grido che al tempo stesso, riflette a modo suo sulla società contemporanea.

Tracklist Segnali di fumo – Grido album (Disponibile su Amazon nei formati: Audio CD – Download Digitale – Download su iTunes)

1. Veleno (feat. Raige) 4:24

2. V********o (feat. Marco Masini) 3:43

3. Abbiamo vinto noi (feat. Danti) [Video] 3:56

4. Strade sbagliate (feat. Chiara Grispo) 3:34

5. Segnali di fumo (feat. Galup) 3:53

6. Gravità zero 3:33

7. Blu (feat. Caneda) 3:38

8. La rivincita dei Nerds (feat. Shade) 3:38

9. King Kong (feat. Danti) 3:38

10. Occhi diversi (feat. Tormento) 3:45

11. Gremlins (feat. J-AX) 3:26

12. Videogame 3:41

13. L’Italia chiama (Pub song parte II) 3:06

14. Scemo scemo 3:26

15. Peter Pan 3:23

16. Non fa per me 3:38

Streaming audio: come anticipato, nelle principali piattaforme streaming è possibile ascoltare gratuitamente le sedici canzoni incluse nell’album. Per accedere all’audio cliccate sul lato b della copertina ed effettuate il login o create gratuitamente un account su Spotify.













