Green Day: guarda il video del nuovo singolo Revolution Radio (con testo e traduzione)

Revolution Radio è il titolo del nuovo singolo dei Green Day, in rotazione radiofonica nazionale dal 16 giugno 2017.

Dopo “Bang Bang” e “Still Breathing”, la punk rock band americana ha scelto il terzo tassello estratto dall’album Revolution Radio, pubblicato lo scorso 6 ottobre.





Questa canzone è stata scritta e prodotta dal gruppo composto da Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool.

Nel brano, i Green Day incitano alla rivoluzione contro l’establishment… E’ questa la sintesi della canzone. Potete approfondire il significato leggendo la traduzione che trovate in basso.

Cliccando sull’immagine sottostante accedete invece al semplice video ufficiale che mostra la band suonare il singolo in studio.

Prima di concludere, volevo tuttavia ricordarvi che il gruppo si esibirà nella penisola proprio oggi a Lucca (Piazza Napoleone) e il 15 giugno al Parco di Monza (Autodromo Nazionale).

Revolution Radio – Green Day – Traduzione (Download)

Urla, con le mani su nel cielo

Come se volessi testimoniare

Per la vita che è stata eliminata

Canta, come se fosse una ninna nanna dei ribelli

Sotto la bandiera a stelle e strisce

Per le anime perdute che sono state ingannate

Ci vedranno ma non ci ascolteranno

Siamo la radio rivoluzione

Operazione ‘senza controllo’

E il titolo ‘l’amore è antiproiettile’

Dammi bombe carta e benzina

Debuttanti in sala operatoria

E il titolo “legalizzare la verità”

Dammi la rabbia, come se ci fossero gas lacrimogeni tra la folla*

Vuoi vivere facendo sentire la tua voce?

Ma l’aria è a malapena respirabile

Alzati, dalle baraccopoli all’obsoleto

L’alba delle nuove onde radio per i media anti-sociali**

Siamo la radio rivoluzione

Operazione ‘senza controllo’

E il titolo ‘l’amore è antiproiettile’

Dammi bombe carta e benzina

Debuttanti in sala operatoria

E il titolo “legalizzare la verità”

Ci vedranno ma non ci ascolteranno

Siamo le canzoni che danno fastidio

Siamo la radio rivoluzione

Operazione ‘senza controllo’

E il titolo ‘l’amore è antiproiettile’

Dammi bombe carta e benzina

Debuttanti in sala operatoria

E il titolo “legalizzare la verità”

* Quando i gas lacrimogeni vengono gettato tra la folla già in rivolta, la rabbia si intensifica.

** L’inizio di una nuova forma di comunicazione tra persone che non amano i social media. I social media vengono spesso utilizzati per incitare all’odio e per diffondere menzogne.

Green Day – Revolution Radio testo

Scream, with your hands up in the sky

Like you want to testify

For the life that’s been deleted

Sing, like a rebel’s lullaby

Under the stars and stripes

For the lost souls that were cheated

We will be seen but not be heard

We are revolution radio

Operation ‘no control’

And the headline ‘my love’s bullet proof’

Give me cherry bombs and gasoline

Debutantes in surgery

And the headline ‘legalize the truth’

Give me rage, like there’s teargas in the crowd

Do you wanna live out loud?

But the air is barely breathing

Rise, of the slums to the obsolete

The dawn of the new airwaves for the anti-social media

We are revolution radio

Operation ‘no control’

And the headline ‘my love’s bullet proof’

Give me cherry bombs and gasoline

Debutantes in surgery

And the headline ‘legalize the truth’

We will be seen but not be heard

We are the songs of the disturbed

We are revolution radio

Operation ‘no control’

And the headline ‘my love’s bullet proof’

Give me cherry bombs and gasoline

Debutantes in surgery

And the headline ‘legalize the truth’

















