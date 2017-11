Green Day: guarda il video del nuovo singolo Back In The USA (testo e traduzione)

Il 16 novembre 2017, i Green Day hanno rilasciato la raccolta “Greatest Hits: God’s Favorite Band” (CD – Vinile – Download – Audio), che include due novità: la nuova versione di “Ordinary World” feat. Miranda Lambert (traccia inclusa nell’ultima fatica discografica Revolution Radio) e la nuovissima canzone in oggetto “Back in the USA”.

Il brano è chiaramente un dissing nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ma anche rivolto alle politiche estere a stelle e strisce e alle guerre infinite made in USA.





Sinteticamente, Back In The USA narra la storia di un soldato che torna a casa dopo la guerra…

Il video ufficiale è stato diretto da Brendan Walter & Greg Yagolnitzer ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine in basso, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e il testo.

Green Day – Back In The USA traduzione (Download)

[Strofa 1]

Mi sono svegliato con un’aspra bufera (anno amaro)

E l’Arca di Noè è finita sulla riva

L’equipaggiamento antisommossa si è messo in fila all’alba (anno amaro)

Come cani che cagano sul prato del vicino

[Pre-Ritornello]

Lascia che la campana della libertà suoni con tutti quei pazzi in parata

Lascia che mangino veleno che abbia il gusto di limonata

Link sponsorizzati









[Ritornello]

Tornano negli Stati Uniti per una piccola serenata cittadina

Con fuochi d’artificio in bella mostra

Stasera, si celebra il ritorno degli eroi

E non c’è altro nuovecanzoni.com posto dove andare

E lo sto portando nella tomba

Sono tornati negli Stati Uniti

[Strofa 2]

La storia più triste mai raccontata (anno amaro)

Ci si sente al sicuro nelle nostre case di periferia

Come soldati di una guerra infinita (anno amaro)

E ogni chiesa può avere un negozio di liquori

[Pre-Ritornello]

Lascia che la campana della libertà suoni con tutti quei pazzi in parata

Lascia che mangino veleno che abbia il gusto di limonata

[Ritornello]

Tornano negli Stati Uniti per una piccola serenata cittadina

Con fuochi d’artificio in bella mostra

Stasera, si celebra il ritorno degli eroi

E non c’è altro posto dove andare

E lo sto portando nella tomba

Sono tornati negli Stati Uniti

Powered by NuoveCanzoni.com

Back In The USA testo

[Verse 1]

I woke up to a bitter storm (bitter year)

And Noah’s Ark came washed up on the shore

The riot gear has lined the dawn (bitter year)

Like dogs that shit on your neighbor’s lawn

[Pre-Chorus]

Let freedom ring with all the crazies on parade

Let them eat poison and it tastes like lemonade

[Chorus]

Back in the USA for a small town serenade

With fireworks on display

Tonight, it’s a hero’s welcome home

And there’s no place else to go

And I’m takin’ it to the grave

Back in the USA

[Verse 2]

The saddest story ever told (bitter year)

Is feeling safe in our suburban homes

Like soldiers of an endless war (bitter year)

And every church can have a liquor store

[Pre-Chorus]

Let freedom ring with all the crazies on parade

Let them eat poison and it tastes like lemonade

[Chorus]

Back in the USA for a small town serenade

With fireworks on display

Tonight, it’s a hero’s welcome home

And there’s no place else to go

And I’m takin’ it to the grave

Back in the USA

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi