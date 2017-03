Timeflies: ascolta il nuovo singolo Gravity (testo e traduzione)

Gravity è il nuovo singolo dei Timeflies, duo pop americano formato dal producer Rob Resnick e dal cantante Cal Shapiro.

Quest’orecchiabile canzone è stata rilasciata nei digital store lo scorso 11 novembre e viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 10 marzo 2017.

Rob e Cal ci presentano il nuovo brano che, solo su Spotify, ha ottenuto milioni di streams, mentre su Youtube ha superato il milione di ascolti.

Siete curiosi di ascoltare questo pezzo? Potete farlo cliccando sulla cover sottostante.

A seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

Timeflies – Gravity traduzione (Download – Clean)

[Verso 1]

Cambio di scena, nuovi capitoli, la mia maglia è in soffitta

Come avrei fatto prima, di più, meglio, più rapidamente

Se fossi un fantasma, allora sarei Casper, ecco perché ti chiamo “boo”

Queste non sono normalmente il tipo di stron*ate che faccio

Sono completamente preso da questo momento, mi chiedo se l’hai notato

Ragazza, quando sono vicino a te, non riesco a concentrarmi

Quando non ci sei, mi sento giù ai massimi livelli

Mi sorprenderai ora o sei solo una causa persa?

Oh no

[Ritornello]

È la gravità o ci stiamo innamorando?

È la gravità o ci stiamo innamorando?

È la gravità o ci stiamo innamorando?

Cadiamo, cadiamo, credo che ci stiamo innamorando

È la gravità o ci stiamo innamorando?

È la gravità o ci stiamo innamorando?

È la gravità o ci stiamo innamorando?

Cadiamo, cadiamo, immagino che ci stiamo innamorando

[Post-Ritornello]

Cadiamo, cadiamo, credo che ci stiamo innamorando

Cadiamo, cadiamo, immagino che ci stiamo innamorando

[Verso 2]

La vita è bella, mai stressante

La porto in un migliaio di isole per il modo in cui si veste

Di domenica l’amore, mi fa contare le mie benedizioni (o “mi fa ritenere fortunato”)

Penso che posso, penso che posso

Baby, lasciami andare e avviare quel motore

Guarda, lei è l’etichetta indipendente pazza, bambino mi fai comportare in modo super-strano

Davvero da persona fuori di testa, ogni fine settimana, mi ha fatto andare da Rick James

Intrappolato nel tuo amore, ma la cosa non mi infastidisce

Per tutto il tragitto con te ora, baby

[Ritornello]

È la gravità o ci stiamo innamorando?

È la gravità o ci stiamo innamorando?

È la gravità o ci stiamo innamorando?

Cadiamo, cadiamo, credo che ci stiamo innamorando

È la gravità o ci stiamo innamorando?

È la gravità o ci stiamo innamorando?

È la gravità o ci stiamo innamorando?

Cadiamo, cadiamo, immagino che ci stiamo innamorando

[Post-Ritornello]

Cadiamo, cadiamo, credo che ci stiamo innamorando

Cadiamo, cadiamo, immagino che ci stiamo innamorando

[Ponte]

Sono completamente preso da questo momento, mi chiedo se l’hai notato

Ragazza, quando sono vicino a te, non riesco a concentrarmi

Quando non ci sei, mi sento giù ai massimi livelli

Mi sorprenderai ora o sei solo una causa persa?

Oh no

[Ritornello]

È la gravità o ci stiamo innamorando?

È la gravità o ci stiamo innamorando?

È la gravità o ci stiamo innamorando?

Cadiamo, cadiamo, credo che ci stiamo innamorando

È la gravità o ci stiamo innamorando?

È la gravità o ci stiamo innamorando?

È la gravità o ci stiamo innamorando?

Cadiamo, cadiamo, immagino che ci stiamo innamorando

[Post-Ritornello]

Cadiamo, cadiamo, credo che ci stiamo innamorando

Cadiamo, cadiamo, immagino che ci stiamo innamorando

Gravity – Timeflies – Testo

[Verse 1]

Scene change, new chapters, my jersey’s in the rafters

How I would’ve done it over, harder, better, faster

If I’m ghost, then I’m Casper, that’s why I call you “boo”

This ain’t normally some type of shit I do

I’ve been caught up in this moment, wonder if you notice

Girl, when I’m around you, I can’t even focus

When you’re not around, I feel down at my lowest

Will you catch me now or are you just as hopeless?

Oh no

[Chorus]

Is it gravity or are we falling in love?

Is it gravity or are we falling in love?

Is it gravity or are we falling in love?

We fall, we fall, I guess we’re falling in love

Is it gravity or are we falling in love?

Is it gravity or are we falling in love?

Is it gravity or are we falling in love?

We fall, we fall, I guess we’re falling in love

[Post-Chorus]

We fall, we fall, I guess we’re falling in love

We fall, we fall, I guess we’re falling in love

[Verse 2]

Life’s good, never stressing

Take her to a thousand islands ‘cause the way she dressing

Sunday love, make me count my blessings

I think I can, I think I can

Baby, let me go and start that engine

Look, she’s Indie label crazy, baby got me acting super strange

Super freakin’ every weekend, got me goin’ Rick James

Stuck in your love, but it don’t phase me

All the way up with you now, baby

[Chorus]

Is it gravity or are we falling in love?

Is it gravity or are we falling in love?

Is it gravity or are we falling in love?

We fall, we fall, I guess we’re falling in love

Is it gravity or are we falling in love?

Is it gravity or are we falling in love?

Is it gravity or are we falling in love?

We fall, we fall, I guess we’re falling in love

[Post-Chorus]

We fall, we fall, I guess we’re falling in love

We fall, we fall, I guess we’re falling in love

[Bridge]

I’ve been caught up in this moment, wonder if you notice

Girl, when I’m around you, I can’t even focus

When you’re not around, I feel down at my lowest

Will you catch me now or are you just as hopeless?

Oh no

[Chorus]

Is it gravity or are we falling in love?

Is it gravity or are we falling in love?

Is it gravity or are we falling in love?

We fall, we fall, I guess we’re falling in love

Is it gravity or are we falling in love?

Is it gravity or are we falling in love?

Is it gravity or are we falling in love?

We fall, we fall, I guess we’re falling in love

[Post-Chorus]

We fall, we fall, I guess we’re falling in love

We fall, we fall, I guess we’re falling in love

















