Gnash: guarda il video del singolo “Something” + testo e traduzione

Something è un singolo del cantautore, musicista e rapper statunitense Gnash, pubblicato lo scorso 28 settembre.

Dopo il grande successo del brano “i hate u, i love u feat. Olivia o’brien”, l’artista americano ci riprova con questa simpatica canzone, nella quale si rivolge ad una tipa che gli piace non poco, dicendole che vorrebbe rappresentare qualcosa per lei.





Disponibile dallo scorso 6 marzo, il colorato e allegro video ufficiale è stato diretto da Dylan Leong e lo stesso Gnash.

Il filmato è stato girato a Oahu, isola delle Hawaii, nelle seguenti zone: Waimea Valley, Laie Point, Sunset beach, Haleiwa town, Pu’u o mahuka heiau state historic site, Waikiki beach, Ted’s bakery, The sunrise shack, Giovanni’s shrimp truck, Kahuku land farms, Ppal thai e Polynesian tattoo factory.

I protagonisti sono l’artista, Rosabelle Eales, Matthew Baus, Goody Grace, Justine Solan, Jon Holmes, Sean Eads e Keith Butler.

Per accedere al videoclip cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere la mia traduzione in italiano per capire il significato del brano, e le parole in inglese che lo compongono.

Gnash – Something traduzione (Download)

[Verse 1]

Whoa oh oh oh, non lo sai che potrei comprarti una rosa

o forse una margherita perché ultimamente sembri una di quelle

whoa oh oh oh, immagino che gli altri ragazzi farebbero questo, credo

ma non preferiresti avere qualcosa di importante con me?

[Ritornello]

Whoa oh oh oh, tu sei più di un sentimento (o “una sensazione”)

whoa oh oh oh, sei una persona di cui ho bisogno

E se ti senti sola ed esclusa (o “trascurata”) senza niente da fare

Mi piacerebbe essere un qualcosa per te

Mi piacerebbe essere un qualcosa per te

Mi piacerebbe essere un qualcosa per te.

[Verso 2]

C’è qualcosa nel modo in cui ti muovi

c’è qualcosa nel modo in cui ti pieghi

c’è qualcosa (o “una cosa”) che non sai fare

che mi fa sentire quello che provo per te

non c’è niente di più sorprendente, niente che sembri più incredibile

di quando dico che ti amo e tu mi dici “ti amo anch’io”

quindi tesoro mio, per favore cambia programma

per favore chiamami quando i tuoi programmi andranno a monte

Potresti ballare per me con le mani su di me

quando il tuo uomo sarà in ferie, ti metto le mani addosso

non m’importa se mi odi, m’importa se mi ami

Voglio solo essere il tuo compagno

voglio solo essere quel qualcosa per te.

[Ritornello]

Whoa oh oh oh, tu sei più di un sentimento

whoa oh oh oh, sei una persona di cui ho bisogno

E se ti senti sola ed esclusa senza niente da fare

Mi piacerebbe essere un qualcosa per te

Mi piacerebbe essere un qualcosa per te

Mi piacerebbe essere un qualcosa per te.

[Ponte]

Whoa oh oh oh, non sai che potrei scriverti una canzone?

E probabilmente sarebbe andata così e non ci vorrebbe molto tempo

& Whoa oh oh oh, anche se probabilmente il mondo la canterebbe insieme a noi

ma non preferiresti avere qualcosa di importante con me?

E andrà così.

[Ritornello]

Whoa oh oh oh, tu sei più di un sentimento

whoa oh oh oh, sei una persona di cui ho bisogno

E se ti senti sola ed esclusa senza niente da fare

Mi piacerebbe essere un qualcosa per te

Mi piacerebbe essere un qualcosa per te

Mi piacerebbe essere un qualcosa per te

Mi piacerebbe essere un qualcosa per te.

Something – Gnash – Testo

[Verse 1]

Whoa oh oh oh, don’t u know i could buy u a rose

or maybe a daisy ‘cause lately u seem into those

whoa oh oh oh, I guess that works for them, I suppose

but wouldn’t u rather have something that matters with me?

[Chorus]

Whoa oh oh oh, ur more than a feeling

whoa oh oh oh, ur something I’m needing

& if u feel lonely & left out with nothing to do

i’d love to be a something to u

i’d love to be a something to u

i’d love to be a something to u.

[Verse 2]

There’s something ‘bout the way u move

there’s something in the way u groove

there’s something u don’t know u do

that makes me feel my feels of u

there’s nothing more amazing, nothing feels more unbelievable

than when i say i love u & u say to me, “i love u, too”

so baby boo, please fall thru

please call me when ur plans fall through

u could dance on me with ur hands on me

when ur man’s on leave, put my hands on u

[Verse 2]

There’s something ‘bout the way u move

there’s something in the way u groove

there’s something u don’t know u do

that makes me feel my feels of u

there’s nothing more amazing, nothing feels more unbelievable

than when i say i love u & u say to me, “i love u, too”

so baby boo, please fall thru

please call me when ur plans fall through

u could dance on me with ur hands on me

when ur man’s on leave, put my hands on u

I don’t care if u hate me, i don’t care if u love me

I just wanna be ur buddy

I just wanna be that something to u.

[Chorus]

Whoa oh oh oh, ur more than a feeling

whoa oh oh oh, ur something i’m needing

& if u feel lonely & left out with nothing to do

i’d love to be a something to u

i’d love to be a something to u

i’d love to be a something to u.

[Bridge]

Whoa oh oh oh, don’t u know i could write u a song?

& it’d probably go like this & wouldn’t take me very long

& whoa oh oh oh, though a world would probably sing along

but wouldn’t u rather have something that matters with me?

& it goes like.

[Chorus]

Whoa oh oh oh, ur more than a feeling

whoa oh oh oh, ur something i’m needing

& if u feel lonely & left out with nothing to do

i’d love to be a something to u

i’d love to be a something to u

i’d love to be a something to u

i’d love to be a something to u.

















