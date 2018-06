Gli Autogol vs Dj Matrix – Inno dei non mondiali (Formentera 2018): guarda il video e leggi il testo del singolo benefico

Gli Autogol hanno rilasciato il nuovo simpatico singolo battezzato Inno dei non mondiali (Formentera 2018), disponibile nei negozi e in streaming dall’11 giugno 2018. Tutti i proventi delle vendite, verranno devoluti all’AIL (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma).

Prodotta da Jaro & Dj Matrix, in questa nuova canzone il trio di comici ed imitatori formato da Alessandro Iraci, e Alessandro Trolli e Michele Negroni, esprime il suo disappunto riguardo la mancata partecipazione della nostra Italia ai mondiali di calcio Russia 2018. Per gli italiani, che da quattro anni attendevano questa importante manifestazione sportiva, veramente molto sentita dalle nostre parti, niente coppa del mondo, ma solo spiaggia e “notti tragiche” senza la nostra amata nazionale.

Girato a Marina di Loano, dalla Marina Beach alle terrazze dello Yacht Club, il video ufficiale è stato diretto da William9 ed è possibile vederlo direttamente su Youtube cliccando sull’immagine, dopo la quale trovate le parole che compongono il brano.

Testo Inno dei non mondiali (Download)

Quattro anni ad aspettare

Che arrivasse il Mondiale

Ed ero pronto a cantare

l’Inno della Nazionale

Ma mi ritrovo a guardare

e altre squadre giocare

C’è pure Panama amore

E mi spezza un po’ il cuore





Niente Russia soltanto sabbia

Il nostro stadio è questa spiaggia

Senza Italia son notti tragiche

Altro che magiche

Contro chi giochiamo questa sera?

La Nazionale gioca a Formentera!

Questa sera Formentera

E l’Italia a Formentera

Po-po-ro-ro-po-po-po-ro-ro-ro

Questa sera a Formentera

Po-po-ro-ro-po-po-po-ro-ro-ro

E l’Italia a Formentera

Entro talmente veloce e a rappare

Che sembra la strofa sia di Douglas Costa

2006 ce l’ha fatto Grosso

2018 ce l’han fatta grossa

Pure con Messi la perde Ventura

Quest’anno giochiamo

Sì, a Fuerte Ventura

Quest’anno è più dura non siamo più fighi

Staremo in tribuna a mangiare fruttini

La prendo bene sì un po’ come Gigione

Quando CR7 gli ha segnato il rigore

Aspettavo solo la nostra qualificazione

Un po’ come il passaggio di Inzaghi a Barone ma

Svedesi in spiaggia calza e ciabatta

Esco come Aldo da sotto la sabbia

Mi manca l’Italia ma al prossimo turno

So già che il cielo ritornerà azzurro

Contro chi giochiamo questa sera?

La Nazionale gioca a Formentera!

Questa sera Formentera

E l’Italia a Formentera

Po-po-ro-ro-po-po-po-ro-ro-ro

Questa sera a Formentera

Po-po-ro-ro-po-po-po-ro-ro-ro

E l’Italia a Formentera