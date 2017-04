Giulia Penna: guarda il video del nuovo singolo Legocentrico + testo

Legocentrico è il titolo del nuovo singolo di Giulia Penna, pubblicato il 7 aprile 2017 per Rosso Al Tramonto ed in rotazione radiofonica nazionale dal successivo 10 aprile.

Dopo i successi di “Odio l’estate” e “Fuori è già Natale”, inciso per la colonna sonora del film Un Natale al Sud, la talentuosa Giulia torna on air con questa canzone, che segna un cambiamento rispetto al passato, sia dal punto di vista delle sonorità che del testo.

L’inedito è nato dalla collaborazione di Giulia ed i Two Fingerz e racconta la delusione scaturita da un sentimento d’amore mal riposto, un rapporto non contraccambiato come dovrebbe: la protagonista è infatti innamorata di un ragazzo a dir poco superficiale, per il quale contano solo l’apparenza e gli aspetti materiali, e che quindi mette in secondo piano le vere emozioni.

Giulia Penna – Legocentrico testo (Download)

Vivi a casa

con i tuoi

cresci, quanti anni hai

Ti ho conosciuto per caso in quel bar

sembravi pure un tipo sincero

tutto il contrario di una star

ma sei una stella di plastica in un finto cielo

non so davvero tu che cosa credi

e non devi più chiamarmi baby

non sono fra le cose che possiedi

“sono occupato ti richiamo tra mezzora”

ora, sono le solite scuse che ti sento dire ancora

e ancora, e ancora.

Ora te lo spiego:

vivi a casa

con i tuoi

davvero fai sul serio?

cresci, quanti anni hai

non m’interessa nè dove vai, cosa fai

non so chi sei

convivi col tuo ego

in un mondo di plastica come i lego.

Non c’è cuore, non c’è amore, non c’è brivido

in un mondo di plastica come i lego

tu fai male anche se non vedi il livido

in un mondo di plastica come i lego

cercavo un punto di riferimento

ma tu sei un’aquila nel mezzo vento

se vuoi la libertà ti libero da ora

tanto il filo è tuo: vola!

sono le solite scuse che ti sento dire ancora

e ancora, e ancora, e ancora.

Ora te lo spiego:

vivi a casa

con i tuoi

davvero fai sul serio?

cresci, quanti anni hai

non m’interessa nè dove vai, cosa fai

non so chi sei

convivi col tuo ego

in un mondo di plastica come i lego.

Non c’è cuore, non c’è brivido

non c’è amore, senza livido

vivi a casa

con i tuoi

cresci, quanti anni hai

anni hai

hai, hai

anni hai

hai, hai

anni hai.

















