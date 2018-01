Gionnyscandal: guarda il video (con Swami Caputo) del nuovo singolo “Per Sempre” feat. Giulia Jean

In data 26 gennaio, il rapper Gionnyscandal ha rilasciato il nuovo bel singolo battezzato Per Sempre, che sarà incluso nel secondo album in studio, che farà seguito a Reset, disco d’esordio con una Major pubblicato nel 2016. Il progetto dovrebbe essere rilasciato in primavera, per la seconda volta via Universal

Dopo la recente delusione scaturita dall’esclusione a Sanremo Nuove Proposte con il brano Malpensa, Gionata Ruggeri tira dritto per la sua strada rilasciando questa bella canzone, a mio giudizio decisamente superiore a Malpensa.









La traccia è stata scritta dal rapper con la collaborazione di Marco Rettani e prodotta da Sam Lover. Cliccate sulla cover in basso per ascoltarla su Spotify.

La featuring artist è la talentuosa siciliana Giulia Di Tommasi, in arte Giulia Jean, che abbiamo visto all’opera con Fred De Palma “Il Cielo Guarda te” (2016), in un featuring non accreditato, mentre in questa occasione lo è.

La canzone è molto romantica e il suo punto di forza è senza dubbio il ritornello, magistralmente interpretato da questa ragazza, che devo ammettere ha una voce deliziosa. Il finale del brano, dove le due voci si intersecano alla perfezione, è veramente molto bello.

Il video ufficiale è disponibile da oggi, è stato diretto e ideato da Cristofer Stuppiello e oltre a Giulia e Gionata, vede protagonista la giovanissima Swami Caputo, webstar con 490 mila followers su Instagram, reduce del successo del reality show Il Collegio, programma andato in onda su Rai Due.

Anche il filmato è molto carino ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire il testo.

Per Sempre testo – Gionnyscandal feat. Giulia Jean (Download)

[Strofa 1 – Gionnyscandal]

Ti ho insegnato a far l’amore e tu mi hai insegnato ad amare

Ma non l’ho ancora imparato, quindi devo ripassare

E vorrei abbracciarti fino a farti male

E ti vorrei chiamare

Ma prima ti vorrei mancare.

E quante volte te lo devo dire che non devi piangere

E che il tuo viso proprio non è un posto per le lacrime

E c’è una cosa che ancora non sai

Eri il più bello di tutti i miei guai.

[Ritornello – Giulia Jean]

Vorrei guardarti di nuovo negli occhi

E chiederti se a noi tu ci pensi ancora

Ma non fa niente

Ed incontrami nel mondo dei sogni

E dimmi che saremo una cosa sola

Per sempre

Vorrei vederti e chiederti perché

Dopo tutto questo tempo parlo ancora di te

Quando mi torna in mente

Il tuo “per sempre”

E quello che prometti e poi non lo fai mai

Ho capito che alla fine non tornerai

Perché non vale niente

Il tuo per sempre.

[Strofa 2 – Gionnyscandal]

Ogni ricordo che c’ho in mente vorrei fosse anche il mio

Ogni foto in cui sorride avrei voluta averla fatta io

E sei la mia eroina, mi hai salvato la vita

Perché il tuo profumo è la mia droga preferita

E se insisto è perché avrei fatto per te

Tutto quello che nessuno ha mai fatto per me

E c’è una cosa che ancora non sai

Eri il più bello di tutti i miei guai.

[Ritornello – Giulia Jean]

Vorrei guardarti di nuovo negli occhi

E chiederti se a noi tu ci pensi ancora

Ma non fa niente

Ed incontrarmi nel mondo dei sogni

Per dirmi che saremo una cosa sola

Per sempre

Vorrei vederti e chiederti perché

Dopo tutto questo tempo parlo ancora di te

Quando mi torna in mente

Il tuo “per sempre”

E quello che prometti e poi non lo fai mai

Ho capito che alla fine non tornerai

Perché non vale niente

Il tuo per sempre.

[Ponte – Gionnyscandal]

Ti prometto… che anche se non tornerai

Io ti aspetto… lo stesso.

[Ritornello – Giulia Jean & (Gionnyscandal) & Insieme]

Vorrei vederti e chiederti perché

Dopo tutto questo tempo parlo ancora di te

Quando mi torna in mente (Mi torna in mente)

Il tuo “per sempre” (Il tuo “per sempre”)

E quello che prometti e poi non lo fai mai

Ho capito che alla fine non tornerai (non tornerai da me)

Perché non vale niente

Il tuo per sempre.













