GionnyScandal prova ad accedere a Sanremo Giovani 2018 con il brano Malpensa: audio e testo

Il rapper Gionnyscandal prova a partecipare a Sanremo Giovani 2018 con la nuova canzone Malpensa, pubblicata il 3 novembre 2017.

L’emergente Gionata Ruggeri, in arte GionnyScandal, è infatti rientrato tra i 68 nomi degli artisti selezionati per la sezione giovani della kermesse e dodici di loro verranno scelti per partecipare a Sarà Sanremo, programma televisivo in onda su Rai 1 il prossimo 15 dicembre, terminato il quale, rimarranno i 6 artisti che prenderanno ufficialmente parte al Festival.





Nell’aprile 2016, il rapper ha firmato con la Universal Music e successivamente ha rilasciato Reset, il primo disco con una major il cui primo estratto “Buongiorno”, è stato certificato Disco d’Oro.

Così ora Gionny cerca il definitivo trampolino di lancio con questa canzone, che se devo essere sincero non mi ha entusiasmato più di tanto, ma giudicate voi ascoltandola.

In attesa del video ufficiale, potete accedere all’audio su Spotify cliccando sulla cover in basso, ma anche sul sito Rai, da quest’anno previa registrazione gratuita.

A seguire le parole che compongono il brano.

GionnyScandal – Malpensa testo (Download)

Ciao come stai? Scusa se disturbo

sai oggi ti ho vista sulla metrò

che masticavi il mio cuore e ci facevi un pallone

vorrei chiamarti di notte, non sai quante volte

con lo sconosciuto e mettere giù

solo per risentire ancora un po’ la tua voce.

Ma chissà se ora dormi e chissà rispondi

e chi ti sta accarezzando quei capelli biondi

ma prima che vada via regalami una bugia

e dimmi che ti mancherò.

A Milano Malpensa mi mangio una pesca

che sembra che sappia di te

e non piangevo da un po’

io non piango mai per amore

e ho lavato la felpa che avevo lasciato da te

perché sapeva di noi

sapeva di te.

Una lacrima bagna sto foglio di carta

e solo perché tu sappia che ci sei tu

stanotte scriverò in cielo che ti amo davvero

sai ti stavo pensando

ora con chi guardo fino alle 4 le serie tv

sei così dentro di me che se mi taglio esci tu.

E lasciami stare, forse non ti basta

che mi hai fatto male, con l’Oki non passa

ma prima che vada via regalami una bugia

e dimmi che ti mancherò

ho il cellulare scarico

e non ho voglia di dormire.

A Milano Malpensa mi mangio una pesca

che sembra che sappia di te

e non piangevo da un po’

io non piango mai per amore

e ho lavato la felpa che avevo lasciato da te

perché sapeva di noi

sapeva di te.

E chiamerò un taxi con gli ultimi soldi

e verrò a trovarti dentro i tuoi sogni

dai prendimi a schiaffi

dai prendimi a schiaffi

e ora ti ho persa come un accendino

e dentro la borsetta ti ho messo un paio di abbracci

ti ho messo un paio di abbracci

e ora ti ho persa come un accendino

e dentro la borsetta ti ho messo un paio di abbracci

un paio di abbracci

e ora ti ho persa come un accendino

e dentro la borsetta ti ho messo un paio di abbracci

ti ho messo un paio di abbracci

ti ho messo un paio di abbracci.

















