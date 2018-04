GionnyScandal – Il posto più bello: audio e testo del nuovo singolo

Il posto più bello è il nuovo nonché secondo singolo estratto da EMO, nuovo album del rapper Gionnyscandal, che vedrà la luce il 4 maggio 2018.

Nel disco, in preorder nel CD e in download, saranno presenti undici inediti, tra i quali il primo estratto Per Sempre, pubblicato a inizio anno e il brano in oggetto, in rotazione radiofonica da venerdì 20 aprile 2018.

SI tratta di una canzone che non deluderà di certo i numerosi supporters di GionnyScandal, nella quale si parla di una bellissima storia d’amore: con questa persona lui sta bene ed è come se fosse in Paradiso. Il loro rapporto è la cosa più bella del mondo.

E’ questo il concept del brano, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla cover in basso, mentre a seguire accedete alle parole che lo compongono.

Testo Il posto più bello

Si lo so che siamo insieme da un po’

e che ogni giorno siamo insieme

ti scrivevo mille volte però

tu non mi hai mai voluto vedere

dicevi che sono diverso da te

e a tua mamma fanno schifo i tattoo

allora un giorno le ho portato un caffè

e con il latte ci ho scritto I love you

niente di che

ma con quel piccolo gesto

ora sei qui con me

non me ne frega del resto

ora sono le tre

entro e mi addormento

tu starai già dormendo.





Ci basta poco

e anche litigare è un gioco

vieni che facciamo una foto

quanto siamo belli

me li presti

hai degli occhi così belli

che anche mentre dormi dovresti

tenerli aperti.

Noi così stiamo bene

ordinare una pizza e da bere

e guardarci ogni notte una serie…

alla tv

e partire non voglio

perdere il volo per un secondo

tanto il posto più bello del mondo

lo conosco e siamo noi

noi così stiamo bene.

Si lo so che sono solo parole

che non sono proprio come vorresti

più romantico un po’ più latin lover

ma se lo fossi poi ti annoierei

però ci provo e stamattina sul frigo

ci ho pensato e prima di uscire fuori

ti ho lasciato appeso un bigliettino

con scritte le iniziali dei nostri nomi

niente di che ma è un altro piccolo gesto

anche se forse per te

darti un bacio era meglio

ma tranquilla perché

oggi ritorno presto

e te ne darà duecento.

Ci basta poco

e anche litigare è un gioco

vieni che facciamo una foto

quanto siamo belli

me li presti

hai degli occhi così belli

che anche mentre dormi dovresti

tenerli aperti.

Noi così stiamo bene

ordinare una pizza e da bere

e guardarci ogni notte una serie…

alla tv

e partire non voglio

perderei il volo per un secondo

tanto il posto più bello del mondo

lo conosco e siamo noi

noi così stiamo bene

ordinare una pizza e da bere

e guardare ogni notte una serie…

alla tv.

Noi così stiamo bene

ordinare una pizza e da bere

e guardarci ogni notte una serie…

alla tv

e partire non voglio

perderei il volo per un secondo

tanto il posto più bello del mondo

lo conosco e siamo noi.