Take That – ascolta il nuovo singolo Giants: video, testo e traduzione

Giants è il titolo del primo singolo dei Take That estratto dall’ottavo album in studio battezzato Wonderland, il cui rilascio è fissato al prossimo 24 marzo via Polydor Records, a due anni e quattro mesi di distanza dall’ultima fatica discografica III.

Prodotto da Mark Crossy, Tony Hoffer, Stuart Price, Mark Ralph ed i Sigma, il progetto della pop-rock band britannica, è già disponibile in pre-order nelle versioni CD standard e deluxe, digitale standard e deluxe edt., che includeranno rispettivamente undici e quindici canzoni, tutte inedite, ad eccezione di un pezzo già conosciuto incluso nell’edizione deluxe, quale “Cry” dei Sigma featuring appunto i Take That, pubblicato il 20 maggio 2016.

Giants è un’orecchiabile brano scritto da Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jamie Norton e Ben Mark, mentre Mark Ralph (che ha precedentemente prodotto canzoni per i Clean Bandit e Years & Years) ha curato la produzione.

Siete curiosi di ascoltare l’inedito? Potete farlo direttamente su Youtube tramite il lyric video animato cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese.

Take That – Giants traduzione (Digital Download)

[Verso 1]

Siamo giganti, non posso crederci

Eravamo giganti, fin dall’inizio

In superficie e tutto intorno a noi

Siamo giganti, siamo forti

Ti vedo, ti vedo ballare

Sul pavimento, nel parco

Siamo giganti, riesci a sentirlo?

Molto più grandi di quanto credevamo

[Pre-Ritornello 1]

Penso che potrei uscire fuori dal corpo

Devo amarti, devo amare qualcuno

[Ritornello]

Quando ti guardo negli occhi

Sono più grande (o “alto”) del cielo notturno

Alto quanto il sole, duro come una pietra

Siamo giganti, siamo giganti

Noi siamo giganti

[Verso 2]

Ci sono giganti, sull’acqua

Ci sono giganti, che tornano a casa

Nel bel mezzo della follia

Ci sono giganti, che nascono

[Pre-Ritornello 2]

Mi sento come se stessimo evadendo alla gloria vuota

Devo amarti, devo amare qualcuno come te

[Ritornello]

Quando ti guardo negli occhi

Sono più grande (o “alto”) del cielo notturno

Alto quanto il sole, duro come una pietra

Siamo giganti, siamo giganti

Quando ti guardo negli occhi

Sono più grande (o “alto”) del cielo notturno

Alto quanto il sole, duro come una pietra

Siamo giganti, siamo giganti

[Ponte]

Siamo giganti nei nostri cuori

Siamo giganti, ognuno di noi

Siamo giganti nei nostri cuori

Siamo giganti, noi siamo giganti

[Ritornello]

Quando ti guardo negli occhi

Sono più grande (o “alto”) del cielo notturno

Alto quanto il sole, duro come una pietra

Siamo giganti, siamo giganti

Siamo giganti

Siamo giganti

Alti come il sole, duri come una pietra

Siamo giganti, siamo giganti

Noi siamo giganti

Giants – Take That – Testo

[Verse 1]

We are giants, I can’t believe it

We were giants, all along

On the surface and all around us

We are giants, we are strong

I see you standing, see you dancing

On the pavement, in the park

We are giants, can you feel it?

So much bigger than we thought

[Pre-Chorus 1]

I think I might be heading out of body

I’ve got to love you, got to love somebody

[Chorus]

When I look in your eyes

I’m bigger than the night sky

As high as the sun, hard as a stone

We are giants, we are giants

We are giants

[Verse 2]

There are giants, across the water

There are giants, heading home

In the middle of the madness

There are giants being born

[Pre-Chorus 2]

I feel us breaking out of empty glory

I’ve got to love you, got to love somebody like you

[Chorus]

When I look in your eyes

I’m bigger than the night sky

As high as the sun, hard as a stone

We are giants, we are giants

When I look in your eyes

I’m bigger than the night sky

As high as the sun, hard as a stone

We are giants, we are giants

[Bridge]

We are giants in our hearts

We are giants, every one of us

We are giants in our hearts

We are giants, we are giants

[Chorus]

When I look in your eyes

I’m bigger than the night sky

As high as the sun, hard as a stone

We are giants, we are giants

We are giants

We are giants

As high as the sun, hard as a stone

We are giants, we are giants

We are giants

















