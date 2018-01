Gianni Morandi – “Una vita che ti sogno” è il nuovo singolo: audio, testo e video promozionale

Si intitola Una vita che ti sogno il nuovo singolo di Gianni Morandi estratto dal nuovo album “d’amore d’autore”, 40esimo disco di inediti rilasciato lo scorso 17 novembre.

Ricordiamo che si tratta di un progetto a dir poco unico, in quanto le tracce portano la firma di importanti autori della nostra musica.





Dopo il successo del primo estratto Dobbiamo fare luce, scritto da Luciano Ligabue, è il momento di questa meravigliosa canzone, che è invece stata firmata da Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti.

Il leader del gruppo indie pop capitolino, ha scritto un brano su misura per questo immenso artista, uno dei miei idoli, che ascoltavo fin da quand’ero bambino, un pezzo in grado di emozionare il fortunato ascoltatore di turno, che verrà trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 12 gennaio 2018.

Per quel che concerne i retroscena di questa collaborazione, un paio di anni fa i due artisti si incontrarono in un ristorante della capitale e Tommaso gli parlò della sua band, così quando Morandì ascoltò la canzone “Sold Out”, iniziò a seguire il gruppo e successivamente chiese a Paradiso di scrivergli un brano per il nuovo album di inediti.

Il 7 gennaio, il cantante bolognese ha reso disponibile sui social network, un video promozionale che potete gustarvi cliccando sull’immagine sottostante. Qui l’Audio.

A seguire le parole che compongono la canzone.

Testo Una vita che ti sogno – Gianni Morandi (Download – Audio)

[Strofa 1]

Non se ne va…

Questo spirito libero

Questo ragazzo che porto dentro

È una vita che ti guardo

E non se ne va…

Questa luce dagli occhi

Questo momento che sembra eterno

È una vita che ti sento.

[Pre-Ritornello 1]

E corre, corre, corre adesso più che mai

La voglia di restarti vicino

Dammi la mano e corriamo… anche noi

E corre, corre, corre adesso più che mai.

[Ritornello]

La voglia di rivivere tutto da capo e… ogni momento

La voglia di chiamarti amore come…

Non te l’avessi mai detto

La voglia di distruggere tutti i pericoli.. che ci sono intorno

Solo per proteggerti ancora

Proteggerti fino alla fine del mondo

Ci porti stasera con te a vedere com’è…

[Strofa 2]

Non se ne va…

Neanche il solo ricordo

Immagini la storia e il tempo

È una vita che ti sogno.

[Pre-Ritornello 2]

E corre, corre, corre adesso più che mai

La voglia di sentirmi un bambino

Dammi la mano e corriamo… anche noi

E corre, corre, corre adesso più che mai.

[Ritornello]

La voglia di rivivere tutto da capo e… ogni momento

La voglia di chiamarti amore come…

Non te l’avessi mai detto

La voglia di distruggere tutti i pericoli.. che ci sono intorno

Solo per proteggerti ancora

Proteggerti fino alla fine del mondo.

[Ponte]

Gli alberi arrivano in cielo

La luna dentro casa mia

Nessuno toglie il mistero

Di questa splendida armonia

Dal sole caldo di Agosto

Alla pioggia che lo spazza via

Ogni secondo è rimasto,

Rimarrà per sempre

Rimarrà per sempre

Rimarrà per sempre.

[Ritornello]

La voglia di rivivere tutto da capo e… ogni momento

La voglia di chiamarti amore come…

Non te l’avessi mai detto

La voglia di distruggere tutti i pericoli.. che ci sono intorno

Solo per proteggerti ancora

Proteggerti fino alla fine del mondo.

[Conclusione]

Ci porti stasera con te

A vedere com’è

A vedere com’è.

















