Gianni Morandi e il nuovo singolo Dobbiamo fare luce: audio e testo (il video a breve)

Si intitola Dobbiamo fare luce il nuovo bellissimo singolo di Gianni Morandi, rilasciato il 6 ottobre 2017 e dallo stesso giorno, viene anche trasmesso anche dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Questa canzone in pieno stile Morandi, anticipa l’uscita del nuovo album di inediti battezzato “D’amore d’autore”, che al momento in cui scrivo non ha ancora una release date, ma che sicuramente sarà presentato il prossimo 16 novembre. Tra gli autori che hanno collaborato al disco, che arriverà a circa quattro anni dall’ultima fatica Bisogna Vivere, vi sono nomi altisonanti come Elisa, Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Ivano Fossati, Levante, Tommaso Paradiso e Paolo Simoni.





Dobbiamo fare luce è stato invece scritto niente meno che dal rocker Luciano Ligabue, con produzione di Luciano Luis Luisi.

Si tratta di una di quelle canzoni, che riesce a rimanere nella testa sin dal primo ascolto, con la classica impeccabile interpretazione di questo meraviglioso cantante, che come sua consuetudine sprigiona una certa energia.

Ascoltare per credere! Per accedere all’audio su Spotify cliccate sulla copertina sottostante.

Il video ufficiale [una breve anteprima nella pagina Facebook di Gianni Morandi] sarà visionabile e integralmente stasera su Canale5, dopo “Striscia la notizia” e successivamente sarà anche possibile vederlo su internet. Non appena sarà disponibile, non esiteremo ad inserire il link.

A seguire le parole che compongono questo pezzo, non prima di avervi annunciato, che il nuovo progetto discografico di Morandi, sarà anche live nei più importanti Palazzetti dello Sport italiani. Per il calendario completo e l’eventuale acquisto dei tagliandi d’ingresso, vi rimando su TicketOne.

Gianni Morandi – Dobbiamo fare luce testo (Download)

L’aereo è in ritardo

atterra quando atterra

io ti chiamo appena posso

tanto so come finisce

non rispondi

e non rispondi

non rispondi…

E allora prendo un taxi

e vado non so neanche dove

lei vada che ci penso

ed ecco che è che chiama

e non rispondo

non rispondo

non rispondo.

E’ un po come all’asilo

a un certo punto ci hanno detto

fuori dall’asilo…

Dobbiamo fare luce

su cosa siamo noi

magari siamo ancora in prova

dovremmo fare luce

soltanto e caso mai

e intanto guarda come piove.

Finisco in un albergo

non disfo neanche la valigia

arriva un tuo messaggio

mi accusi di qualcosa

e non rispondo

non rispondo

non rispondo…

Da quando mi ricordo

ci promettiamo passi avanti

e la fiducia serve

dovresti farci i conti

e non rispondi

non rispondi

non rispondi.

E’ peggio dell’asilo

ma forse non c’è niente che sia meglio dell’asilo…

Dobbiamo fare luce

su cosa siamo noi

magari siamo ancora in prova

dovremmo fare luce

soltanto e caso mai

e intanto guarda quanto piove.

E’ troppo faticoso

e ciò che penso te lo scrivo

e poi mi trovo ancora

a suonarti sotto casa

e tu mi chiedi solo

che cosa è faticoso

e non rispondo!

Dobbiamo fare luce

su cosa siamo noi

magari siamo ancora in prova

dovremmo fare luce

soltanto e caso mai.

















