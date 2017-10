Gianni Morandi – a novembre esce il nuovo album D’amore D’autore: tracklist ufficiale + date del tour 2018

Il 17 novembre 2017, vedrà la luce il 40esimo album di inediti di Gianni Morandi che si intitola D’amore D’autore, atteso progetto disponibile in pre-order nel classico CD e in digitale, ma che sarà anche reperibile nel formato vinile.

Al suo interno sono presenti nove nuove canzoni, tra le quali spicca il primo singolo estratto Dobbiamo Fare Luce, un bel pezzo firmato dal rocker Luciano Ligabue, nei negozi e in radio dallo scorso 6 ottobre.





Liga è solo uno dei prestigiosi autori delle tracks, firmate da Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Elisa, Ivano Fossati, Tommaso Paradiso e Paolo Simoni, più un interessante duetto con la grande Fiorella Mannoia, sulle note della traccia di chiusura.

Quello del mitico cantante bolognese, è senza ombra di dubbio un progetto unico quanto attesissimo, che arriverà a poco più di quattro anni di distanza dall’ultimo disco Bisogna Vivere.

Prima di passare ai titoli delle canzoni in scaletta, volevo annunciarvi che nel 2018, Morandi sarà in concerto nei più importanti Palazzetti dello Sport della penisola. Si inizia da Rimini, esattamente al RDS Stadium, il prossimo 24 febbraio. Per il calendario completo del tour e l’eventuale acquisto dei biglietti d’ingresso per assistere dal vivo ad uno dei numerosi eventi, vi rimando su TicketOne.

Tracklist D’amore d’autore – Gianni Morandi album (Audio CD – Vinile – Download)

Ultraleggero [Scritta da Ivano Fossati] Dobbiamo fare luce 3:57 [Scritta da Luciano Ligabue] Una vita che ti sogno [Scritta da Tommaso Paradiso] Mediterraneo [Scritta da Levante] Che meraviglia sei [Scritta da Giuliano Sangiorgi] Se ti sembra poco [Scritta da Elisa] Lettera [Scritta da Paolo Simoni] Un solo abbraccio [Scritta da Ermal Meta] Onda su onda (con Fiorella Mannoia)













