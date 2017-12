Gianna Nannini: ascolta il nuovo singolo Cinema + testo

Venerdì 8 dicembre entrerà in rotazione radiofonica nazionale il nuovo singolo di Gianna Nannini che si intitola Cinema.

Si tratta del secondo estratto da Amore Gigante, diciannovesimo album in studio della rocker toscana, pubblicato il 27 ottobre 2017 via Sony Music.

Dopo il successo di Fenomenale, è il momento della track d’apertura del disco di inediti, un bel pezzo che sono sicuro, piacerà ai fans della Nannini e non solo.

In attesa del video ufficiale, cliccando sulla cover in basso, accedete all’audio su Spotify, mentre a seguire al testo che compone la nuova canzone.

Gianna Nannini – Cinema testo (Download)

Cos’è che vuoi…

da me

Ti basta un filo di luce

Qualcosa che ti scaldi un po’

Perché a mettere le mani

Nel cuore degli altri

Non sei mai stata brava

E ora vuoi sapere questo vuoto cos’è

E io non lo so

Io non lo so.

E allora dimmi se è vero

Che puoi lasciarti andare

Nel buio tanto scivoli

E resti uguale

Non puoi scappare

Anche se amore sembra

E sai com’è

È proprio come sembra

Nel cuore mio c’è un cinema

Nel cuore mio c’è un cinema

Tutta la vita che ti sento.

E cos’è che vuoi…

da me

Ti si rompe la voce

Ogni volta che ti scaldi un po’

Perché questa confusione

Rende tutto uguale

E non è poi così male

Ma ora vuoi sapere questo vuoto cos’è

E io non lo so

Io non lo so.

E allora dimmi se è vero

Che puoi lasciarti andare

Nel buio tanto scivoli

E resti uguale

Non puoi scappare

Anche se amore sembra

E sai com’è

E proprio come sembra

Nel cuore mio c’è un cinema

Nel cuore mio c’è un cinema

Tutta la vita che ti sento

E nei ricordi sai ballare

E non è così male

Nel cuore mio c’è un cinema

Nel cuore mio c’è un cinema

















