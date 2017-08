Gianluca Vacchi e il singolo Viento: video, testo e traduzione

Anche la webstar Gianluca Vacchi, famoso per i suoi viral video nei quali balla (insieme all’ex fidanzata Giorgia Gabriele) indossando anche tacchi a spillo, principalmente a bordo del suo yacht, ha prodotto una canzone che si intitola Viento, pubblicata il 25 agosto 2017 anche nella versione extended mix.

A pochi giorni dalla notizia del sequestro di beni per un valore di circa 10 milioni di euro, Vacchi rilascia il primo singolo in carriera via Spinnin’ Records, forse anche per rilanciare la sua immagine a seguito del citato episodio.

Si tratta di un pezzo dance senza troppe pretese dal vago sapore brasiliano, accompagnato dal festoso video ufficiale a cui potete accedere cliccando sull’immagine in basso.

Di seguito il breve e ripetitivo testo e la relativa traduzione in italiano.

Gianluca Vacchi – Viento testo

Nací con viento

Crecí con barco

Y a trabo largo me llevo su aliento

Pueblo adorado

De hombre sereno, de hombre moreno de pelo enredado

Nací con viento

Crecí con barco

Y a trabo largo me llevo su aliento

Pueblo adorado

De hombre sereno, de hombre moreno de pelo enredado

(Drop)

Nací con viento

Crecí con barco

Y a trabo largo me llevo su aliento

Pueblo adorado

De hombre sereno, de hombre moreno de pelo enredado

Nací con viento

Crecí con barco

Y a trabo largo me llevo su aliento

Pueblo adorado

De hombre sereno, de hombre moreno de pelo enredado-dado-dado-dado-dado-dado…

Viento – Gianluca Vacchi – Traduzione

Sono nato con il vento

Sono cresciuto con una barca

Ed a largo porto il suo respiro

Adorata città

Di un uomo sereno, di uomo bruno dai capelli arruffati

Sono nato con il vento

Sono cresciuto con una barca

Ed a largo porto il suo respiro

Adorata città

Di un uomo sereno, di uomo bruno dai capelli arruffati

(Drop)

Sono nato con il vento

Sono cresciuto con una barca

Ed a largo porto il suo respiro

Adorata città

Di un uomo sereno, di uomo bruno dai capelli arruffati

Sono nato con il vento

Sono cresciuto con una barca

Ed a largo porto il suo respiro

Adorata città

Di un uomo sereno, di uomo bruno dai capelli arruffati-ati-ati-ati-ati-ati

(Drop)

