Gianluca Vacchi e il nuovo singolo Trump-It: guarda il video

Il 2 febbraio 2018 Gianluca Vacchi ha rilasciato il secondo singolo in carriera che si intitola Trump-It.

Dopo il successo di Viento, l’ormai ex imprenditore bolognese, stella del web grazie ai suoi video virali, che lo vedevano fare “balletti” che nel bene e nel male, lo hanno portato sulla bocca di tutti.









Dopo essersi messo sotto contratto con la Spinnin’ Records, label indipendente olandese Spinnin’ Records fondata da Eelko van Kooten e dal settembre 2017 acquistata da Warner Music Group per oltre 100 milioni di dollari, Gianluca è quindi riuscito ad entrare nel mondo dell’EDM pubblicando a fine estate Viento (con un video da oltre 11 milioni e mezzo di views) ed ora questa strumentale battezzata Trump-It.

Trump-It video ufficiale – Gianluca Vacchi (Download – Solo audio)

Il milionario 51enne è riuscito a trasformare quello che poteva sembrare un passatempo, in una nuova e remunerativa fonte di business e questa Trump-it è ancora una volta stata creata con l’amico dj e producer modenese Nicola Zucchi.

Nel video ufficiale girato negli States, lo vediamo in lussuosi posti e con bellissime ragazze. Per vedere la clip cliccate sull’immagine in alto.









