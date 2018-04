Gianluca Vacchi & Sebastian Yatra – LOVE: guarda il video e leggi il testo e la traduzione

I mondiali di calcio sono sempre più vicini così il nostro dj e produttore Gianluca Vacchi e il cantautore colombiano Sebastián Yatra hanno unito le forze nel nuovo singolo battezzato Love, dal 20 aprile 2018 disponibile nei didital store e nelle principali piattaforme streaming.

La nuova e bella canzone è stata prodotta da Mauricio Rengifo & Andrés Torres (già produttori della straordinaria hit “Despacito”) e Merk & Kremont, che insieme a Bazzi e ai due artisti sono anche autori del gioioso testo.

Il brano verrà trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali a partire dal prossimo 25 maggio 2018. Per ascoltarlo cliccate sulla cover in alto.

Diretto da Simon Brand e prodotto da Daniel Pineros Perez, il video ufficiale vede la partecipazione di importanti ospiti. Oltre ai due artisti, nella clip vediamo i calciatori colombiani Radamel Falcao, Yerry Mina, James Rodriguez, Santiago Arias e il brasiliano Dani Alves.

Per vedere il filmato su Youtube cliccate sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi di questo bellissimo pezzo.

Testo

[Intro: Sebastián Yatra]

Everybody needs a little bit of lovin’, yeah

Everybody needs a little bit of pain, mhmm

Everybody needs a little bit of somethin’

We all feel the rain

‘Cause we’re all the same

[Pre-Chorus: Sebastián Yatra]

Nos unió el amor

Y ahora soy mejor

Esta es la bandera que por siempre seguiré

Sólo hay un color

En mi corazón

Y una vida entera yo por ti me jugaré

[Chorus: Sebastián Yatra]

We all need a…

A little bit of love

A little bit of love

A little bit of love

We all need a…

A little bit of love

A little bit of love

A little bit of love

We all need love

[Verse: Sebastián Yatra]

(Yatra, Yatra)

Vas a ver

Todo el mundo te viene a ver

Ya no importa color de piel

Sube tu bandera

Y la historia te espera, y no pasa

Lo que nos une está en el corazón

Todos bailamos con una canción

Y estamos vivos por una razón

Que el mundo entero se entregue al amor

[Chorus: Sebastián Yatra]

We all need a… (yeah)

A little bit of love

A little bit of love

A little bit of love

We all need a…

A little bit of love

A little bit of love

A little bit of love

[Pre-Chorus: Sebastián Yatra]

Nos unió el amor

Y ahora soy mejor

Esta es la bandera que por siempre seguiré

Sólo hay un color

En mi corazón

Y una vida entera yo por ti me jugaré

[Chorus: Sebastián Yatra]

We all need a… (yeah)

A little bit of love

A little bit of love

A little bit of love (a little love)

We all need a…

A little bit of love

A little bit of love (oh-oh)

A little bit of love

We all need a…

A little bit of love

A little bit of love

A little bit of love

We all need a…

A little bit of love

A little bit of love

A little bit of love

[Outro]

We all need love