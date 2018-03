Gianluca Capozzi – Me dispiace: guarda il video ufficiale (con testo)

Il cantautore napoletano Gianluca Capozzi, il 23 marzo 2018 ha rilasciato via Zeus Records il nuovo singolo che si intitola Me Dispiace.

Il celebre e amato cantante classe 1975, ha sfornato questa bella canzone, scritta con la collaborazione del fratello Massimo e arrangiata da Sabatino Salvati.

E’ sicuramente uno di quei brani, che gli appassionati del genere e non solo, non potranno che apprezzare.

Il video ufficiale è stato diretto da Marco Cantone ed è possibile vederlo direttamente nel canale Youtube dell’artista partenopeo cliccando sull’immagine.

Testo [incompleto] (Download – Audio)

[Autori: Gianluca Capozzi e Massimiliano Capozzi]





[Strofa 1]

E storie so strane

chi parte e chi viene

se ‘ncrociano e strade

se sfiorano e ‘mane

e nasce nu bene

ma capita e vote

ca nun saje comm’è

ce vo’ cchiù curaggio

pe dicere basta

ca a dicere resta

trattiene o respiro

fa male ogni sera

ca tuorne a penzà

[Ritornello] (da completare)

Pèrò me dispiàc

io sàcciu ca te vid chiù fort e cchiu’ assai si facimme a’ pacè

? e turnà chjù filìci

Pèrò me dispiàc

?

Me dispiàc

[Strofa 2]

A gente nun sape

ca tutt’e surrise

ca je spengo cu ll’ate

so maschere e cera

ca je scioglie ogni sera

ca torno a penzà.

[Ritornello] (da completare)

Pèrò me dispiàc

io sàcciu ca te vid chiù fort e cchiu’ assai si facimme a’ pacè

? e turnà chjù filìci

Pèrò me dispiàc

?

Me dispiàc