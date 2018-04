Ghost B.C. – Rats: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo singolo

A poco meno di tre anni di distanza dall’ultima fatica discografica Meliora, i Ghost, conosciuti anche come Ghost B.C., il primo giugno rilasceranno via Spinefarm/Loma Vista Recordings, il quarto album in studio “Prequelle”, interessante progetto (in pre-order nel formato digitale) prodotto da Tom Dalgety e composto da dieci inediti, tra i quali il primo singolo estratto Rats.

La heavy metal band svedese torna alla ribalta con questo disco che, come i precedenti album, ha visto il consueto cambio di guardia in cui Papa Emeritus III è stato rimpiazzato da Cardinal Copia.

Nel disco si parlerà di apocalisse, oscurità e pestilenza, come nell’orecchiabile brano in oggetto, il cui testo che trovate scorrendo la pagina insieme a quello tradotto, parla della diffusione della peste bubbonica da parte dei topi, o meglio, dalle loro pulci, uniche vettrici della malattia. Secondo il gruppo, tale epidemia altro non è che l’ira di Dio, che vuole punire le persone e distruggere un’umanità sempre più nel caos.

Il drammatico video ufficiale è stato riretto da Roboshobo ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante.

[Strofa 1: Cardinal Copia] In tempi di turbolenze In tempi come questi Convinzioni contagiose Diffondono malattie Questo miserabile male sta ora scorrendo nelle vostre anime Non mollate mai Non mollate mai

Testo

[Verse 1: Cardinal Copia]

In times of turmoil

In times like these

Beliefs contagious

Spreading disease

This wretched mischief is now coursing through your souls

Never to let go

Never to let go

[Refrain: Cardinal Copia]

Them rats! (rats–rats–rats–)

[Verse 2: Cardinal Copia]

Into your sanctum

You let them in

Now all your loved ones

And all your kin

Will suffer punishments beneath the wrath of God

Never to forgive

Never to forgive

[Refrain: Cardinal Copia]

Them rats! (rats–rats–rats–)

(Aaah whoah)

Rats! (rats–rats–rats–)

(Aaah whoah)

Rats! (rats–rats–rats–)

(Aaah whoah)

Rats! (rats–rats–rats–)

(Aaah whoah)

[Pre-Solo: Cardinal Copia]

This devastation left your cities to be burnt

Never to return

Never to return!

[Guitar Solo: Nameless Ghoul (Fire & Aether)]

[Post-Solo: Cardinal Copia]

Them filthy rodents are still coming for your souls

Never to let go

Never to let go!

[Refrain: Cardinal Copia]

Them rats! (rats–rats–rats–)

(Aaah whoah)

Rats! (rats–rats–rats–)

(Aaah whoah)

Rats! (rats–rats–rats–)

(Aaah whoah)

Rats! (rats–rats–rats–)

(Aaah whoah)

[Outro: Cardinal Copia]

They’re still coming after you

(Aaah whoah)

And there’s nothing you can do

(Aaah whoah)

They’re still coming after you

(Aaah whoah)

And there’s nothing you can do

(Aaah whoah)

Rats!

[Instrumental Outro]