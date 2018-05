Ghost B.C. – Dance Macabre: video, testo e traduzione

Come ormai i fans dei Ghost B.C. sapranno, il prossimo 1° giugno vedrà la luce il quarto album in studio della heavy metal band svedese intitolato “Prequelle”, atteso progetto in pre-order su Amazon, anticipato da Rats ed ora dal brano in oggetto, disponibile dal 18 maggio 2018.

Se nel primo singolo di parlava di peste bubbonica, qui si parla di peste nera, entrambe derivate dallo stesso batterio: il yersinia pestis, che imperversò in tutta Europa tra il 1347 e il 1352, uccidendo almeno un terzo della popolazione del continente.

I Ghost sottolineano che tutti moriranno a causa della pestilenza ed il protagonista sa bene che entro poche ore arriverà anche il suo momento.

E’ questo il concept della canzone, accompagnata dall’Instagram Story Music Video in cui vediamo, tra gli altri, Kirk Hammett (Metallica), il wrestler Chris Jericho, Matt Shadows (Avenged Sevenfold), l’attrice Jessica Pimentel, il giocatore di hokey Mike McKenna e Chino Moreno, frontman dei Deftones.

Per vedere il filmato cliccate sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi.

Dance Macabre testo e traduzione (Download)

[Verse 1: Cardinal Copia]

You’ll soon be hearing the chime

Close to midnight

If I could turn back the time

I’d make all right

[Strofa 1: Cardinal Copia]

Presto sentirai il gong

Intorno a mezzanotte

Se potessi tornare indietro nel tempo

Sistemerei tutto

[Pre-Chorus 1: Cardinal Copia]

How could it end like this?

There’s a sting in the way you kiss me

Something within your eyes

Said it could be the last time

‘Fore it’s over!

[Pre-Ritornello 1: Cardinal Copia]

Com’è potuta finire così?

C’è una trappola nel modo in cui mi baci

Qualcosa nei tuoi occhi

Dice che potrebbe essere l’ultima volta

Prima che sia finita!

[Chorus 1: Cardinal Copia]

Just wanna be

Wanna bewitch you in the moonlight

Just wanna be

I wanna bewitch you all night





[Ritornello 1: Cardinal Copia]

Voglio solo

Voglio incantarti al chiaro di luna

Voglio solo

Voglio incantarti per tutta la notte

[Verse 2: Cardinal Copia]

It keeps on giving me chills

But I know now

I feel the closer we get

To the last bow

[Verso 2: Cardinal Copia]

Continua a darmi i brividi

Ma ora lo so

Sento che siamo più vicini

All’ultimo saluto

[Pre-Chorus 2: Cardinal Copia]

I don’t wanna end like this (Like this, yeah)

But the sting in the way you kiss me (I’m loving it)

Something within your eyes

Said it could be the last time

‘Fore it’s over!

[Pre-Ritornello 2: Cardinal Copia]

Non voglio fare questa fine (questa fine, sì)

Ma la trappola nel modo in cui mi baci (la adoro)

Qualcosa nei tuoi occhi

Dice che potrebbe essere l’ultima volta

Prima che sia finita!





[Chorus 2: Cardinal Copia]

Just wanna be

Wanna bewitch you in the moonlight

Just wanna be

I wanna bewitch you all night

Just wanna be

I wanna bewitch you one last time with me tonight

Just wanna be

I wanna bewitch you all night

[Ritornello 2: Cardinal Copia]

Voglio solo

Voglio incantarti al chiaro di luna

Voglio solo

Voglio incantarti per tutta la notte

Voglio solo

Voglio incantarti un’ultima volta stasera

Voglio solo

Voglio incantarti per tutta la notte

[Solo: Nameless Ghouls (Fire & Aether)]

[Chorus: Cardinal Copia]

Just wanna be

Wanna bewitch you in the moonlight

Just wanna be

Wanna bewitch you all right

Just wanna be

Wanna bewitch you in the moonlight

Just wanna be

I wanna bewitch you all night

[Ritornello 1: Cardinal Copia]

Voglio solo

Voglio incantarti al chiaro di luna

Voglio solo

Voglio incantarti per bene

Voglio solo

Voglio incantarti al chiaro di luna

Voglio solo

Voglio incantarti per tutta la notte

[Outro]

All right!

Woh-woh-woh, wohh!

[Conclusione]

Ok!

Woh-woh-woh, wohh!