Ghemon – Mezzanotte è l’album 2017: info e titoli delle canzoni del disco

A tre anni e quattro mesi di distanza da Orchidee, il rapper e cantautore Ghemon è in procinto di rilasciare il quarto album in studio che si intitola Mezzanotte, che vedrà la luce il 22 settembre 2017 (per Macro Beats con distribuzione di A1 Entertainment) nel classico CD, in doppio vinile, download digitale e in streaming gratuito. Su MusicFirst, sono inoltre disponibili le versioni autografate più una t-shirt.

L’avellinese Gianluca Picariello, aka Ghemon, è finalmente tornato con quest’atteso disco, che includerà un totale di 14 nuove canzoni, tra le quali spicca il primo singolo estratto “Un Temporale”, scritto e composto dall’interprete ed in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 1° settembre.





Un Temporale è la perfetta introduzione a quello che sarà “Mezzanotte”, un progetto improntato sulla melodia che fa convivere in modo definitivo le influenze black e la musica italiana, con l’immediatezza per essere capito da tutti e una profondità capace di coinvolgere anche gli ascoltatori più adulti e attenti alle sfumature.

L’album è stato registrato e prodotto a Milano da Tommaso Colliva e masterizzato da Giovanni Versari, tra il Red Bull Studio e le Officine Meccaniche.

Appena dopo la cover, trovate i titoli delle canzoni in scaletta ed il link per ascoltarle gratuitamente.

Tracklist Mezzanotte – Ghemon album

Impossibile 4:16 Un temporale [Audio – Video] 4:08 Magia nera 4:11 Cose che non ho saputo dire 3:43 Bellissimo 3:14 Quassù 3:56 Non voglio morire qui 3:16 Mezzanotte 3:40 A casa mia 3:32 Siero buono 4:00 Dentro le pieghe 5:12 Niente di più 3:57 Dopo la medicina 4:20 Kintsugi 3:51

Streaming audio: dal 22 settembre sarà possibile ascoltare l’intero disco. Cliccate sulla copertina in basso per farlo su Spotify.













