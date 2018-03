Ghemon – 64bars: guarda il lyric video del nuovo brano rap

Ghemon ha rilasciato un nuovo brano che si intitola 64bars, un bel pezzo che segna il ritorno del cantautore al rap, dopo le due ere discografiche ORCHIdee e Mezzanotte, che tuttavia mantennero un lato rap dell’avellinese Giovanni Luca Picariello.

Il brano si intitola così, in quanto Ghemon ha rappato per Red Bull Music, 64 barre inedite su un beat prodotto da Andry The Hitmaker, 64 barre (quattro versi corrispondono a una barra) di super rime e super flows.

Come riportato nel sito ufficiale Red Bull, per questo progetto Ghemon e Andry The Hitmaker (il producer) hanno lavorato e registrato insieme all’interno del Red Bull Studio Mobile per tirare fuori un pezzo inedito.

Il risultato è a mio parere eccellente, in quanto il brano è complessivamente molto gradevole, sia nel beat che nelle grintose parole che escono dalla bocca del rapper classe 1982.







Il video, che mostra semplicemente il rapper interpretare il pezzo al Red Bull Studio Mobile, è visionabile sia sul sito Red Bull, sia su Youtube a cui accedete cliccando sull’immagine.

Testo 64bars

Semplicemente sono il migliore di tutti i tempi

Fai pace con la verità che ho fretta e sono già le quattro meno venti

A tutte le unità, dentro le radio gira il mio nome

Escono mille novità ma in giro zero innovazione

Sucker, che sperano gli dia mia la benedizione

Hanno le mani come un bagher

E le braghe giù al tallone

Quindi fai silenzio ed attenzione

Quando do lezione

E non muoverti se non dico azione

Puoi giusto generare invidia

E spirito di emulazione

Di un pubblico dell’età di mia nipote

Capito come?

Bacio accademico e laurea con lode

Da due gemelle eterozigote

Che mi guardano devote

Mentre faccio colazione

In un montgomery blu Tiffany

Mentre la penna griffa il mio block notes

Novello Truman Capote

Con due fiches

Da leggere come si scrive

Che mi chiedono robe tipo strip poker

O hot come il chipotle

Ho avuto una regina ricca come Makeda di Saba

Sorseggiava Solopaca

Con addosso solo un tanga ed una pelliccia in alpaca

Ho avuto attorno

Più impostori di Sai Baba

Più fattoni che ad un coffee-shop del Baba

Ho avuto tutto

Ma se la testa è malata

Il diavolo vuole il sangue

Come un chupacabra e niente ti appaga

E mo’? “Fuori dal tunnel” come Capa

Spicco il volo con un paio di Hyperadapt

Visto che la Nike è alata.

Ma che caz*o ridi?

L’Italia prima ti ammazza e dopo ti venera come con Pasolini

Mi dai la nausea

Ribelle senza causa

Sto qua da quando Fabrizio abitava in piazza Bausan

Da quando Maurizio vestiva total look Stone Island

Da quando Zio Gianni era ritornato dalla naja

Cresciuto mi sono evoluto in un rap Super Sayan

Un Haran Banjo soul che sta per comandare il Daitarn

Tu fai piano bar, sembri più o meno Umberto Smaila

E non è che la mia purezza vuol dire campare d’aria

Tu mi immagini da solo in una baita nella taiga

…io voglio un conto offshore ed una casa alle Cayman

Ma vivo in diretta

Come su una lametta

E Milano è la mia personale Mecca

Ricordo a questi stron*i che non sono più graditi alla mia festa

Che va a finire male come in Vietnam

Testa questa mer*a

“Succhiane l’essenza” come El Prez

Da signore ti rimando a casa in “Taxi” tipo Mecna

Ti invito a un mio concerto con la band a occhi chiusi pensa

Che sei in presenza come di una leggenda

Gira male se l’adrenalina cade

Tu tiri una linea ha hai le sinapsi bruciate!

“La bamba” ti serve sennò il tuo concerto è un funerale

E tu sul palco sei più morto di quanto sia Ritchie Valens

Oops parallelo macabro

Conto gli amici sulle dita ed i nemici su di un abaco

Ho abitato in un condominio sul baratro

Ho viaggiato con i marinai sul mare come un albatro

Legato all’albero ho lasciato che il timone

E che le vele mi affogassero

E ti assicuro che mi c’è mancato un attimo…

Lo sai, stare male ha anche il suo fascino

Ma preferisco di gran lunga il sole e meglio se da un superattico

A briglia sciolta ma con i nodi alla lingua

Dentro di me ero irrisolto come un enigma

La mia bravura l’ho vissuta come stigma

Ma adesso è il paradiso che ti manda in para

Perché non c’è gara con me

Sono il tuo fo*tuto paradigma

Addenso rime in una nuvola

Le corde vocali a mo di carrucola

Le mandano su all’ugola

Ciao, sono Gianluca…

Non mi conosci?

Man, Googola!













