Ghali – Cara Italia è il nuovo singolo disponibile dal 26 gennaio: video dell’annuncio

Si intitola Cara Italia il nuovo singolo del rapper Ghali, che vedrà la luce su Spotify e Youtube il 26 gennaio 2018, ma immagino anche negli store digitali.

L’annuncio pochi minuti fa, sia sui social che su Youtube, attraverso un video che mostra una chattata su whatsapp tra due amiche-colleghe di lavoro, una delle quali di nome Lucia. Un annuncio decisamente originale.









Se avete visto il filmato, avrete anche capito che si tratta della canzone della pubblicità Vodafone “Shake Remix”, iniziata ad andare in onda verso la fine dello scorso ottobre e di cui avevamo avuto modo di parlare.

Francamente, visto che lo spot è diventato subito virale e vista la popolarità che ormai la track ha (almeno quei 30 secondi che in molti conosceranno avendo avuto modo di vedere lo spot), non avevo dubbi che sarebbe diventata un singolo a tutti gli effetti.

Questa è una grande notizia per i supporters (e non solo) di questo fenomeno del rap, che dal prossimo venerdì 26 ottobre avranno modo di ascoltare integralmente la nuova canzone ancora una volta prodotta da Charlie Charles (uno dei più bravi producer della penisola), ma non finisce qui, perché se avete visto il filmato di cui sopra, da tale giorno sarà anche disponibile il video musicale.

Il rapper milanese classe 1993 stupisce ancora una volta i fans, che stanno già facendo il conto alla rovescia e a cui non resta che attendere.

Testo Cara Italia – Ghali (Download)

dal 26 ottobre…









