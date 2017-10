George Michael – in uscita la riedizione di Listen Without Prejudice vol. 1 (25th anniversary edition): informazioni e tracklist

Il 20 ottobre 2017 vedrà la luce Listen Without Prejudice 25th anniversary edition, riedizione di Listen Without Prejudice vol. 1, secondo album di George Michael, pubblicato nel lontano 1990.

Prima di venire a mancare, il grandissimo artista aveva programmato l’uscita di un’edizione speciale di Listen Without Prejudice in occasione del venticinquesimo anniversario dall’uscita del secondo leggendario disco solista, insieme al live di Mtv rimasterizzato. Originariamente il progetto doveva essere pubblicato nell’autunno 2016, ma venne rinviato al 2017, purtroppo come album postumo.





Ma vediamo nel dettaglio le versioni in commercio di Listen Without Prejudice 25, tutti i formati.

Doppio CD: nel primo disco troviamo le dieci tracks dell’album Listen Without Prejudice vol. 1, mentre il secondo CD racchiude l’album live MTV Unplugged del 1996 più il remix di Fantasy feat. Nile Rodgers, bel pezzo degli anni ’80 che George voleva inserire nella scaletta del disco pubblicato il 3 settembre del 1990 e quindi lanciarlo come uno dei singoli più importanti di quel progetto. Llla fine venne rilasciato solo come lato b della versione britannica di “Waiting For That Day” e della versione americana del singolo “Freedom! ‘90”.

Vinile: semplicemente le dieci canzoni rimasterizzate dell’album Listen Without Prejudice vol. 1, prodotto e scritto quasi totalmente dallo stesso George, che lo consacrò come artista innovativo e pieno di personalità.

Edizione Deluxe: cofanetto a edizione limitata che include un terzo CD contenente remix speciali, rarità e b-sides, più un DVD con un paio di video musicali, la sua performance del 1990 sulle note di “Freedom ’90” (per i 10 anni di MTV) e un documentario.

Il progetto è ovviamente anche disponibile nelle versioni digitali standard (il doppio CD) e deluxe (il triplo CD).

Dopo il successo del debut album Faith, George Michael divenne uno dei pochi artisti in grado di vendere milioni di dischi a livello mondiale, ma al contrario della label, entusiasta dei risultati ottenuti, l’artista decise di non essere una popstar 24 ore su 24 e quindi costantemente sotto i riflettori, così non solo decise di non apparire sulla copertina di Listen Without Prejudice Vol. 1, ma anche di non partecipare alla promozxione del leggendario progetto, affidando tutto all’etichetta discografica. Dopo il rilascio del fortunato secondo album, George conobbe Anselmo Feleppo, il suo grande amore. La rabbia per la prematura scomparsa di Anselmo, unita alla frustrazione per il modo in cui l’etichetta americana aveva promosso l’album, contribuirono alla sua drammatica decisione di intentare una causa contro Sony. Il risultato fu una pausa creativa di quasi due anni, durante i quali l’artista decise di convogliare tutte le sue energie nella contestazione del contratto discografico standard e nella difesa degli interessi di tutti gli artisti. Sebbene perse la causa, George guadagnò la libertà personale e artistica che tanto aveva agognato. Da allora sono trascorsi ventisei anni e nel frattempo tra George e Sony è tornata la pace. Perché ho scritto questo?

Perché per festeggiare la riedizione del pluripremiato disco, Channel 4, BBC Worldwide e Sony Music hanno commissionato la realizzazione di uno straordinario film narrato dallo stesso George, che vedrà la partecipazione di Stevie Wonder (la cui “They Won’t Go When I Go” è l’unica cover contenuta in Listen Without Prejudice Vol. 1), Elton John (che descrive l’album come il “capolavoro” di George), Mark Ronson, Mary J Blige (che ci ricorda che George “ha infranto le regole per tutti quanti noi”), Tony Bennett, Liam Gallagher (secondo il quale George “ha qualcosa che lo accomuna a Lennon”), James Corden, Ricky Gervais, le supermodelle del video di “Freedom! ’90” (Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford, Tatjana Patitz e Linda Evangelista) e tanti altri ospiti. Non mancano le testimonianze di alcuni dirigenti della casa discografica, a disagio nell’affrontare uno dei loro maggiori artisti nelle aule di un tribunale, e degli avvocati che seguirono la causa. Il film è stato diretto da Phillip Smith e racconta appunto l’avvincente genesi di Listen Without Prejudice Vol. 1, la successiva causa legale e il dolore e le difficoltà di George per la perdita di Anselmo.

La pellicola verrà distribuita in tutto il mondo da BBC Worldwide. Negli USA andrà in onda su Showtime venerdì 9 dicembre alle ore 21.00.

Appena dopo la copertina, trovate i titoli di tutte le canzoni contenute nei dischi.

Tracklist Listen Without Prejudice 2017 – George Michael album

(2 Audio CD – Vinile – Deluxe 3 CD + 1 DVD – Download – Download Deluxe Edition)

CD 1 – Listen Without Prejudice Vol. 1:

1. Praying for Time (Rimasterizzata) 4:41

2. Freedom! ’90 (Rimasterizzata) 6:30

3. They Won’t Go When I Go (Rimasterizzata) 5:06

4. Something to Save (Rimasterizzata) 3:18

5. Cowboys and Angels (Rimasterizzata) 7:15

6. Waiting for That Day – George Michael / The Rolling Stones (Rimasterizzata) 4:49

7. Mothers Pride (Rimasterizzata) 3:59

8. Heal the Pain (Rimasterizzata) 4:41

9. Soul Free (Rimasterizzata) 5:29

10. Waiting (Reprise) (Rimasterizzata) 2:25

CD 2 – MTV Unplugged + “Fantasy”:

1. “Freedom ’90” (live) 6:02

2. “Fastlove” (live) 5:12

3. “I Can’t Make You Love Me” (live) 5:55

4. “Father Figure” (live) 6:19

5. “You Have Been Loved” (live) 5:55

6. “Everything She Wants” (live) 5:13

7. “The Strangest Thing” (live) 6:00

8. “Older” (live) 5:47

9. “Star People” (live) 6:15

10. “Praying for Time” (live) 5:29

11. “Fantasy” (featuring Nile Rodgers) 4:02

CD 3 – B-sides, remixes e rarità:

1. “Soul Free” (Special Radio Edit) 4:25

2. “Freedom ’90” (Back to Reality Mix) 6:16

3. “Freedom ’90” (Back to Reality Mix Edit) 4:07

4. “Fantasy” 5:02

5. “Freedom ’90” (Edit) 5:21

6. “Cowboys and Angels” (Edit) 4:36

7. “If You Were My Woman” 4:06

8. “Too Funky” (Single Edit) 3:50

9. “Crazy Man Dance” 6:00

10. “Do You Really Want to Know” 4:49

11. “Happy” 4:09

12. “Too Funky” (Extended) 5:39

13. “Too Jazzy” (Happy Mix) 5:55

14. “Fantasy ’98” 4:32

15. “Heal the Pain” (with Paul McCartney) 4:45

16. “Desafinado” (with Astrud Gilberto) 3:21

Disco 4 – DVD:

1. “The Southbank Show 1990” (documentario)

2. “Freedom ’90” (video musicale)

3. “Praying for Time” (video musicale)

4. “Freedom ’90” (MTV 10th Anniversary performance)













