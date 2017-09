George Michael – Fantasy (remix 2017) con Nile Rodgers è il nuovo singolo postumo: audio, testo e traduzione

Lo scorso 7 settembre è uscito il nuovo singolo postumo del grande George Michael che si intitola Fantasy: si tratta del remix 2017 della brano originariamente inciso da George Michael alla fine degli anni ’80, che doveva far parte dell’album Listen Without Prejudice Vol.1, pubblicato il 3 settembre del 1990. Il cantautore londinese voleva addirittura che fosse uno dei singoli più importanti di quel progetto, ma alla fine venne rilasciato solo come B-side della versione britannica di “Waiting For That Day” e della versione americana del singolo “Freedom! ‘90”. Nel 1991 lo cantò dal vivo nel corso del Cover Tour e lo regalò ai suoi supporters in maniera decisamente inusuale: su ciascuno dei posti a sedere nei luoghi in cui si era esibito, fece trovare ai fans una cassetta con questo pezzo, per poi riproporlo a dieci anni più tardi nel corso del 25 Live Tour.

Ora è il momento di questa nuova versione, che anticipa il rilascio di ” Listen Without Prejudice / MTV Unplugged”, ripubblicazione del suo secondo leggendario disco solista insieme al live di Mtv rimasterizzato. L’opera vedrà la luce il 20 ottobre 2017 ed è già disponibile in pre-order nei formati doppio CD, vinile – digitale e digitale deluxe. Ma sarà anche disponibile nella versione fisica deluxe, un cofanetto che include un terzo CD contenente remix speciali e b-sides, un dvd con “Listen Without Prejudice Southbank Show special” del 1990, la performance di “Freedom! 90” per i 10 anni di MTV (1990), un codice per il download di “Fantasy” e un libretto con foto e memorabilia dall’archivio personale di George Michael.





Il leggendario George Michael torna in radio con il remix di questa canzone feat. Nile Rodgers, on air da venerdì 22 settembre.

Questa versione di Fantasy, che potremmo definire una bomba dance, con una chiara impronta di Rodgers nella produzione, è stata scelta pochi mesi prima della scomparsa (ad inizio 2016), proprio dal leggendario Michael, che era alla ricerca di un brano con cui lanciare la riedizione di “Listen Without Prejudice Vol.1/MTV Unplugged”. L’ex Wham! contattò Rodgers ed i due si trovarono immediatamente sulla stessa lunghezza d’onda, ovvero rendere la canzone ancora più funky di quanto non fosse già.

Dal punto di vista del significato, George si rivolge alla donna di cui è innamorato, dicendole di prendere una decisione, visto che la tipa sembra piuttosto indecisa, essendo una di quelle persone che un giorno dicono una cosa e l’altro cambiano idea.

Per ascoltare Fantasy remix cliccate sulla copertina in basso, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese.

George Michael feat. Nile Rodgers – Fantasy traduzione (Download)

Baby posso

Baby posso darti tutto l’

Baby posso

Baby posso darti tutto l’amore che il tuo cuore

Darti tutto l’amore che il tuo cuore desidera

Un giorno mi dici che mi ami

Quello successivo mi dici di no

Un giorno dici che vuoi

E quello successivo mi dici che non vuoi

Hey piccola

Non è molto utile aspettare, sì

Un giorno mi fai pensare che il tuo amore è nelle mie mani

Un giorno dici che resterai

Quello successivo cambi idea

Hey piccola non è molto utile aspettare (non è molto utile aspettare, yeah)

Perché se non hai tempo per me troverò un’altra fantasia (inteso come “sogno, illusione”)

È quasi divertente che tu pensi che io sia il ragazzo che ti fa piangere

Posso renderti felice

Anche solo per un po’

Piccola, oh piccola, posso darti tutto l’amore che il tuo cuore desidera

Se non hai tempo per me troverò un’altra fantasia

Baby posso

Baby posso darti tutto l’

Baby posso

Baby posso darti tutto l’amore che il tuo cuore

Darti tutto l’amore che il tuo cuore desidera

Ho detto, potrebbe essere il prezzo dell’amore

Potrebbe essere il prezzo dell’odio

Di cosa sono colpevole?

Perché mi fai aspettare così a lungo?

Non capisco le tue intenzioni

Guarda al cielo sopra sopra di noi

Sono nelle mani del destino

Spingo (o “insisto”) finchè il mio amore non entra nel tuo cuore

Santo cielo devo sapere

Questo è amore o invenzione?

Baby non capisci che troverò un’altra fantasia

Frequenti gente che è sicuro ti faranno piangere

Posso renderti felice anche solo per un po”

Oh piccola, oh piccola

Posso darti tutto l’amore che il tuo cuore desidera

Se non hai tempo per me troverò un’altra fantasia

Prendi il cuore di qualcuno

E lo prendi a calci

Continui a prendertelo

Così puoi vederlo crollare

Non so cosa dovrei fare

Perché aspetto te per prendere una decisione

Ti dispiacerebbe essere così gentile da prendere questa decisione

Quando avrai deciso cosa fare, sarò nella stanza accanto

Ma se te ne andrai da qui molto tardi, potrei essere in un altro Stato

George Michael – Fantasy 2017 testo

Baby I can

Baby I can give you all the

Baby I can

Baby I can give you all the lovin’ that your heart

Give you all the lovin’ that your heart desires

One day you say you love me

The next you tell me you don’t

One day you say you will

And the next you tell me you won’t

Hey little baby

There ain’t much point in hangin’ around, yeah

One day you make me feel that your love is in my hands

One day you say you’ll stay

The next you’re changin’ your plans

Hey little baby ain’t much point in hangin’ around (ain’t much point in hangin’ around, yeah)

‘Cause’ if you ain’t got time for me I’ll find another fantasy

It’s kind of funny that you think I’m the boy to make you cry

I can make you happy

If only for a while

Little baby, oh little baby I can give you all the lovin’ that your heart desires

If you ain’t got time for me I’ll find another fantasy

Baby I can

Baby I can give you all the

Baby I can

Baby I can give you all the lovin’ that your heart

Give you all the lovin’ that your heart desires

I said it could be the price of love

Could be the price of hate

What am I guilty of?

Why do you make me wait so long?

I don’t know your intentions

Look to the skies above

I’m in the hands of fate

Push ‘til it gets to shove

I’ve got to know for heaven’s sake

Is this love or invention

Baby can’t you see I’ll find another fantasy

You hang around with people who are sure to make you cry

I can make you happy if only for a while

Little baby oh, oh little baby

I can give you all the lovin’ that your heart desires

If you ain’t got time for me I’ll find another fantasy

You take someone’s heart

And you kick it around

Keep on picking it up

So you can watch it come down

I don’t know what I am suppose to do

Why I wait for you to make up your mind

Could you please be so kind

When you know what to do I’ll be in the next room

But if you leave here too late I may be in the next state

Hmm…

















