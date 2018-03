George Ezra – il tour 2018 anche in Italia ad ottobre

Il 29 marzo, partirà dall’O2 Arena di Leeds la prima parte dell’European tour 2018 del cantautore e musicista inglese George Ezra, che ha in programma numerosissimi live che si svolgeranno in Europa, Stati Uniti e infine (almeno per il momento) nuovamente in Europa. Le date in UK, hanno registrato il sold-out in appena 24 ore.

Da perfetto sconosciuto a uno degli artisti maschili che hanno venduto di più nell’ultimo decennio, è questo George Ezra, che con il disco d’esordio fece faville, ottenendo certificazioni in molti paesi: Platino in Australia, Nuova Zelanda e Canada, Oro in Francia, Germania, Svizzera, e USA. In UK venne certificato 4 volte Platino.

Mancano ormai poche ore all’uscita dell’atteso secondo album in studio Staying at Tamara’s, che vedrà la luce venerdì 23 marzo e la seconda era discografica sarà affiancata da una lunga tournée, che farà tappa anche in Italia.

Terminate le date in Australia, questo talentuoso artista è pronto a suonare dal vivo in questi due continenti, le undici nuove canzoni racchiuse nel progetto, cinque delle quali già conosciute e molto interessanti.





Il concerto di George Ezra nella penisola, è in programma a Milano e avrà luogo al Fabrique il 26 ottobre 2018 con inizio fissato alle ore 21.

I biglietti d’ingresso sono dal 16 marzo disponibili in prevendita su TicketOne. Il prezzo è di 28,75 euro. In caso di sold-out potete fare affidamento su store di secondary ticketing come Viagogo.

Per le altre date della tournée europea e statunitense, vi rimando nel sito web ufficiale di George Ezra.