George Ezra – Hold My Girl: video e traduzione del nuovo singolo

Hold My Girl è il nuovo singolo del cantautore britannico George Ezra estratto dal secondo album in studio Staying at Tamara’s, che vedrà la luce il prossimo 23 marzo per Columbia Records, a oltre 3 anni dall’ultima fatica discografica Wanted On Voyage, fortunato disco d’esordio da cui venne estratta la hit mondiale Budapest.

Del disco si conoscono cinque canzoni su undici: Don’t Matter Now, Paradise, Pretty Shining People, Saviour e questo pezzo, in rotazione radiofonica, negli store digitali e nelle principali piattaforme streaming dal 9 marzo 2018.

Hold My Girl è una gradevole canzone, nella quale George si rivolge alla fidanzata che gli nasconde qualcosa. Probabilmente lei non sta passando un periodo molto tranquillo, forse a causa del troppo lavoro ed Ezra vorrebbe che gli esponesse il problema. Egli sente molto la sua mancanza e vorrebbe rendersi utile al fine di farla stare meglio.

E’ questo il concept del brano, che come Pretty Shining People e Saviour, è accompagnato dal lyric video a cui è possibile accedere cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate i testi.

Testo Hold My Girl

[Verse 1]

I’ve been waiting for you

To come around and tell me the truth

‘Bout everything that you’re going through

My girl you’ve got nothing to lose

[Pre-Chorus]

Cold nights and the Sunday mornings

On your way and out of the grey

[Chorus]

I’ve got time, I’ve got love

Got confidence you’ll rise above

Give me a minute to hold my girl

Give me a minute to hold my girl

Crowded town or silent bed

Pick a place to rest your head

Give me a minute to hold my girl

Give me a minute to hold my girl

[Verse 2]

I’ve been dreaming about us

Working hard and saving it up

We’ll go and see the man on the moon

My girl we’ve got nothing to lose

[Pre-Chorus]

Cold nights and the Sunday mornings

On your way and out of the grey

[Chorus]

I’ve got time, I’ve got love

Got confidence you’ll rise above

Give me a minute to hold my girl

Give me a minute to hold my girl

Crowded town or silent bed

Pick a place to rest your head

Give me a minute to hold my girl

Give me a minute to hold my girl

[Bridge]

My girl, my girl

It takes one hot second to turn it around

It takes one hot second to turn it around

[Chorus] [x2]

I’ve got time, I’ve got love

Got confidence you’ll rise above

Give me a minute to hold my girl

Give me a minute to hold my girl

Crowded town or silent bed

Pick a place to rest your head

Give me a minute to hold my girl

Give me a minute to hold my girl