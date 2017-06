George Ezra: guarda il video del nuovo singolo Don’t Matter Now (con testo e traduzione)

Venerdì 16 giugno 2017, il cantautore inglese George Ezra ha rilasciato il nuovo singolo che si intitola Don’t Matter Now, un allegro pezzo pubblicato come primo estratto dal futuro secondo album in studio, che arriverà dopo il fortunato disco d’esordio Wanted on Voyage, uscito il 30 giugno 2014.

Quest’orecchiabile canzone è stata scritta dall’interprete con la collaborazione di Joel Pott, che ha anche curato la produzione.





Il video ufficiale che accompagna il brano è stato diretto da Marc Oller e credo che vi strapperà almeno un sorriso.

Il filmato è visionabile nel canale Youtube dell’artista cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che compongono la nuova canzone.

Don’t Matter Now – George Ezra – Traduzione (Download)

[Strofa 1]

A volte hai bisogno di star solo

(Non importa più ormai)

Chiudi la porta, stacchi il telefono

(Non importa più ormai)

Parli in una lingua che non capiscono

(Non importa più ormai)

[Ritornello]

Beh, non penso a queste cose

No, non penso a quella roba

Non importa più ormai

[Post-Ritornello]

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

[Strofa 2]

Costruisci un castello di sabbia

(Non importa più ormai)

Nella quale non durerà in guanto non reggerà

(Non importa più ormai)

Con una valigia in mano

(Non importa più ormai)

[Ritornello]

Beh, non penso a queste cose

No, non penso a quella roba

Non importa più ormai

[Post-Ritornello]

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

[Ponte]

Batman gestisce la tua città natale

Ti serve bene, corre tra la folla

(Non importa più ormai)

Cambia il tuo nome, non sarai trovato

(Non importa più ormai)

[Ritornello]

Beh, non penso a queste cose

No, non penso a quella roba

Non importa più ormai

[Post-Ritornello]

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Non importa più ormai

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Non importa più ormai

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Non importa più ormai

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

No, non importa più ormai

Non è molto bello essere felici. La cosa migliore da fare è quella di essere onesti. Anche se le persone non possono dire di sapere, sanno sicuramente se sei onesto o meno. Firmato George Ezra.

George Ezra – Don’t Matter Now testo

[Verse 1]

Sometimes you need to be alone

(It don’t matter now)

Shut the door, unplug the phone

(It don’t matter now)

Speak in a language they don’t know

(It don’t matter now)

[Chorus]

Well I don’t think about that stuff

No, I don’t think about that stuff

It don’t matter now

[Post-Chorus]

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

[Verse 2]

Build a castle out of sand

(It don’t matter now)

Where it won’t last and it won’t stand

(It don’t matter now)

With a suitcase in your hand

(It don’t matter now)

[Chorus]

Well I don’t think about that stuff

No, I don’t think about that stuff

It don’t matter now

[Post-Chorus]

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

[Bridge]

Batman running your hometown

Serve you well, run through the crowd

(It don’t matter now)

Change your name, you won’t be found

(It don’t matter now)

[Chorus]

Well I don’t think about that stuff

No, I don’t think about that stuff

It don’t matter now

[Post-Chorus]

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

It don’t matter now

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

It don’t matter now

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

It don’t matter now

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo

Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo

No, it don’t matter now

















