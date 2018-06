Gente de Zona – Te Duele: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo brano

Dal 6 giugno 2018, è disponibile in streaming e negli store digitali il nuovo singolo dei Gente De Zona che si intitola Te Duele, un bel pezzo scritto con la collaborazione di Angel “Pututi” Arce e Beatriz “Bea” César.

Il celebre duo cubano torna alla ribalta con questa nuova e ballabile canzone, definita come il miglior antidoto a chi si è visto lasciato dalla persona che ama.

Così, nonostante sembra che questa persona voglia ricominciare, smentendo se stessa, il protagonista in preda al rancore e all’orgoglio la rifiuta, perché lei non se lo merita.

Il colorato video ufficiale è stato girato su una spiaggia dell’Avana e in un edificio abbandonato nel centro della città, che è diventato il luogo ideale per una festa.

Il filmato è stato diretto da Daniel Durán, con il quale Alexander Delgado e Randy Malcom Martinez avevano già lavorato a clip come Más Macarena.

Per vederlo cliccate sull’immagine, mentre a seguire potete leggere i testi.

Gente de Zona – Te Duele testo e traduzione (Download)

Dicen que te vieron caminando sola

pidiéndole a la luna que te dé consuelo

que por más que quieras, ya no te enamoras

que muchos te han intentado convencer de nuevo (o “Que mucho te ha costado comenzar de nuevo”)

Dicono che ti hanno visto camminare da sola

chiedendo alla luna di darti conforto

che anche se ti piacerebbe, non ti innamori

molti hanno cercato di convincerti un’altra volta (o “che molto ti è costato cominciar di nuovo”)

Pero fuiste tú quien se marchó cuando más necesité tus besos

fuiste tú quien se alejó y me dijiste

que no había regreso (x2)

Ma sei stata tu ad andartene quando avevo maggiormente bisogno dei tuoi baci

sei stata tu ad andartene dicendomi

che non saresti ritornata (x2)

Ahora que el amor te duele, te duele, te duele

ahora que no estoy aquí, el amor te duele, te duele, te duele

ahora que el amor te duele, te duele, te duele

ahora que no estoy aquí, el amor te duele, te duele, te duele

ahora que el amor te duele





Ora che l’amore ti fa male, fa male, fa male

Ora che non sono qui, l’amore ti fa male, fa male, fa male

Ora che l’amore fa male, fa male, fa male

Ora che non sono qui, l’amore fa male, fa male, fa male

ora che l’amore fa male

Me dicen que te vieron caminando sola

pidiéndole a la luna que te dé consuelo

que por más que intentas, ya no te enamoras

porque te cuesta comenzar de nuevo

Mi dicono che ti hanno vista camminare da sola

chiedendo alla luna di darti conforto

che per quanto ci provi, non ti innamori più

perché non riesci a ricominciare da capo

Y me vigila 24 horas

ahora resulta que esta muerta de celos

y ella quiere que regrese

pero no se lo merece

E mi controlla 24 ore

ora si scopre che sta ribollendo di gelosia

e vuole che io torni

ma non lo merita





Pero fuiste tu, quien se marchó

cuando más necesité tus besos

fuiste tú quien se alejó y me dijiste

que no había regreso (x2)

Ma sei stata tu ad andartene

quando avevo maggiormente bisogno dei tuoi baci

sei stata tu ad andartene dicendomi

che non saresti ritornata (x2)

Ahora que el amor te duele, te duele, te duele

ahora que no estoy aquí, el amor te duele, te duele, te duele

ahora que el amor te duele, te duele, te duele

ahora que no estoy aquí, el amor te duele, te duele, te duele

ahora que el amor te duele

Ahora que el amor te duele, te duele, te duele

ahora que no estoy aquí, el amor te duele, te duele, te duele

ahora que el amor te duele, te duele, te duele

ahora que no estoy aquí, el amor te duele, te duele, te duele

ahora que el amor te duele

Ora che l’amore ti fa male, fa male, fa male

Ora che non sono qui, l’amore ti fa male, fa male, fa male

Ora che l’amore fa male, fa male, fa male

Ora che non sono qui, l’amore fa male, fa male, fa male

ora che l’amore fa male

Ora che l’amore ti fa male, fa male, fa male

Ora che non sono qui, l’amore ti fa male, fa male, fa male

Ora che l’amore fa male, fa male, fa male

Ora che non sono qui, l’amore fa male, fa male, fa male

ora che l’amore fa male

Gente de Zona

para que te enteres

no lo sabías

te quedaste sin batería

Gente de Zona

Lo mejor que suena ahora

Gente de Zona

per tua informazione

non lo sapevi

ti è morta la batteria

Gente de Zona

Il meglio che suona adesso