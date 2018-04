Gemitaiz – Tanta Roba Anthem feat. Gué Pequeno: ascolta il nuovo singolo e leggi il testo

Dopo aver svelato la tracklist del nuovo album Davide in uscita il 20 aprile 2018, il rapper capitolino Gemitaiz ha finalmente rilasciato il nuovo singolo battezzato Tanta Roba Anthem.

Visti gli illustri ospiti del progetto (Guè Pequeno, Achille Lauro, Fabri Fibra, Coez, MadMan), non era difficile immaginare che la scelta del primo tassello della terza era discografica solista, sarebbe ricaduta in uno di questi featuring.

Tanta Roba Anthem, traccia numero quattro del disco prodotta da Mixer T., è stata incisa con la collaborazione del collega lombardo Guè Pequeno e in qualche modo omaggia la sua etichetta Tanta Roba.

Per ascoltarla cliccate sulla cover in basso, dopo la quale accedete alle parole che la compongono e alla spiegazione di alcune parti.

Testo Tanta Roba Anthem (Download)

[Gemitaiz]

Mixer T cì





[Gemitaiz]

Gemitaiz

Faccio due foto tu che mi dai (Niente)

Very nice , dietro le guardie Miami Vice

Sogno le Hawaai, due o tre cime dentro i Calvin Klein

Ho solo Nike perché scappo da grandi guai

Se si è rotto frate Gem lo aggiusta

In quel posto svuoto quella busta

Baby il flow ti bussa che è un colpo di frusta

C’ho due tipe al braccio fra Colombia e Russia

Poi dopo in camera mi apre grande

Allora scendo entro tra le gambe

Vado adelante, le unghie nella schiena

Poi ci andiamo a cena vino e capesante

Sul divano, no che non ci vado piano

Faccio sta mer*a finché non mi fanno fumare pure in aeroplano

Non mi frega un ca**o di fare la gara di questo rap italiano

Sul beat ve le diamo adesso

Anche in prima acceleriamo

Vinco sempre sempre sempre Mina e Celentano*

Quindi con nessuno abbasso il capo

Passami il sale non mangio sciapo

Entro con lei che vestita sadomaso

Fra, farebbe eccitare anche San Tommaso

Chiudo il gioco a chiave, metto in salvo il vaso

Dico il vero mica cose a caso

Ho sentito il tuo singolo

A gara di ca**i vi batto col mignolo

Conto qualche kappa**, compra qualche giacca

Dimmi chi è qui l’ultimo stron*o qua che rappa

Se sto sulla base è una martellata

Se son nella stanza c’è una grande cappa

Rap di classe sono il proprietario

Sulla punta frate ex proletario

Ora quando entro le donne mi riconoscono

Dalla voce come l’arrotino, l’ombrellaio.

[Gemitaiz] [x2]***

Che roba hai?

Ho roba nuova

Quanta ne hai?

Ho tanta roba

Ho tanta roba

Ho tanta roba

Ho tanta roba

Ho tanta roba

[Guè Pequeno]

G. U. È.

Ho tanta roba, tanta droga, tante bitches e tanta moda

Vetements, Loboutin, Saint Laurent nel guardaroba

La tua bitch mi incanta il cobra, sale sopra me lo sloga

Pippa coca, sul mio zzoca, fan*ulo a te è il mio slogan

Artigliati come Logan, la mia clique peligrosa

Ti fa fuori per il nogra, culo finto Saratoga****

Lei mi succhia Yakisoba****

Io la flexo tipo yoga

Sulla track, faccio crack, cocaina misto soda

Subisci come un piccolo cucciolo

N, non stare con il grande cane

Sopra ste cagne, sopra sto Cayenne Blindato blingato

Tutankhamon, Tripla G

Come Golovkin, Cannibal Anthony Hopkins

Tu ti compri Gosha con Fila

Io una Porsche da centomila

Con la tua tipa s*opo solo in bocca

Perché scrive a tutti e dopo screenshotta

P*scio Zacapa tipo napalm, la mia bitch è guapa*****

Tolgo l’oro al Papa

In Italia sono Buscaglione

Vero player con lo scaglione

La mia tipa? Due pere

Il tuo stipendio? In due sere

[Gemitaiz] [x2]

Che roba hai?

Ho roba nuova

Quanta ne hai?

Ho tanta roba

Ho tanta roba

Ho tanta roba

Ho tanta roba

Ho tanta roba





Il significato di alcune parti

* Sempre Sempre Sempre è un brano di Mina e Adriano Celentano.

** conta qualche milione di euro.

*** un gioco di parole con il nome della sua label Tanta Roba, con la quale rilascia solo brani di qualità.

**** la sua gente ti ammazza per il denaro e lei ha un lato b finto, quindi rifatto (Saratoga è un brand proprio di silicone). Yakisoba è uno dei più celebri piatti tradizionali giapponesi.

***** lo Zapaca è in rum invecchiato proveniente da Zapaca, comune del Guatemala.