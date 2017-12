Gemitaiz: ascolta il nuovo singolo “Fuori” + testo

Si intitola Fuori il nuovo singolo del rapper capitolino Davide De Luca, in arte Gemitaiz, disponibile dal 15 dicembre 2017 per Tanta Roba Label.

Quest’anno, l’ormai consueto Quello Che Vi Consiglio sembra che non verrà rilasciato e quindi, QVC si è per adesso fermato al settimo volume, forse perché Davide sta lavorando al terzo album in studio, nel quale dovrebbe essere incluso questo pezzo scritto dall’interprete e prodotto da Mixer T.





E in poche ore, un po’ come sempre avviene quando Gemitaiz rilascia un inedito, la nuova canzone è già in top five su iTunes.

Siete curiosi di ascoltarla? Potete farlo nelle principali piattaforme streaming come Spotify cliccando sulla copertina sottostante, dopo la quale trovate le parole che la compongono.

Fuori testo – Gemitaiz (Download)

Mixer T cì

Uh

Rimaniamo fuori pure quando fuori piove

Sporco queste suole

Fuori fino a quando il giorno muore

In strada anche se lei non mi vuole

Ma oggi c’è il sole

(ah)

Sì, oggi c’è il sole.

Rimaniamo fuori perché ci stavamo dentro

In questa mer*a sono al centro

Il quinto elemento

Fuori in mezzo al vento (ye)

Scrivo il mio testamento (wooh)

Con 3g nel giacchetto (ah)

Questi danno cinque e si prendono cento

Che l’hip-hop è morto ve l’avevo detto

No che non la smetto

Il tuo privè mi sta stretto

Ho scavalcato il muretto

E vado dove gli altri non mettono un piede

Perché da quelle parti in foto non vengono bene

Se ti metto i miei panni, fidati un giorno ti basta

Per capire che le tasche mie non sono piene

Siamo fuori dove puoi trovare solo iene

Fuoriclasse, fuori rotta, siamo fuoriserie

Fuori dai copioni, fuori dalle scene

Voi andate fuori dai co*lioni una di queste sere

Vuoi vedere? Vai!

Ci addormentiamo da soli (soli)

Con gli occhiali da sole (sole)

Non chiudo occhio da giorni

Se resti, ti prego, non fare rumore (babe)

Alle sei di mattina (uh)

Sulle strade il vapore

Non fot*iamo la vita

Ci facciamo l’amore

Fratello pensi che non scrivo quello che voglio

Quando mi esprimo sul foglio c’è il mio destino

C’ho i pensieri che mi tolgono il respiro

Questi scemi pensano a farmi fare le foto da un finestrino

Io sorrido perché sono vivo

E continuo a andare sempre dritto quando sono a un bivio

Perché non riesco a stare zitto sono stato il primo

E mi prendo di diritto tutto ciò che è mio

E questo qua è il motivo per cui resto fuori.

Restiamo fuori fuori fuori (eh)

Fuori fuori fuori (fuori)

Restiamo fuori fuori fuori (eh)

Fuori fuori fuori (fuori)

Restiamo fuori fuori fuori

Fuori fuori fuori

Restiamo fuori fuori fuori

Fuori fuori fuori fuori.

Rimaniamo fuori, bruciamo quei fiori, beviamo i liquori (ehi)

Sogniamo i milioni, non erano ricchi i nostri genitori (ehi)

In mezzo ai tuoni aspettiamo ancora che il tempo migliori

Mi hanno detto che a stare là dentro ci muori

Io resto fuori.

Rimaniamo fuori pure quando fuori piove

Rimaniamo fuori pure quando fuori piove

Rimaniamo fuori pure quando fuori piove

Fuo-fuo-fuori fino a quando il giorno muore

Rimaniamo fuori pure quando fuori piove

Rimaniamo fuori pure quando fuori piove

Rimaniamo fuori pure quando fuori piove

Rimaniamo fuori pure quando fuori piove

Devo dire che non mi piace la piega che sta prendendo il rap ultimamente (nah)

Con tutta questa gente che della musica non gli frega niente

Fuori il prossimo concorrente, io resto indifferente

Perché siete come le chiamate dai Call center

Davvero, non posso prendervi seriamente (mai)

Scusami, ma quassù non prende

Che tanto non state in classifica

E questo un po’ mi gratifica

La prendo in maniera pacifica

Per fare ‘sta mer*a e portarla in alto nel cielo c’è chi si sacrifica

Vedere la vetta? Vi faccio fare una visita

Essere veri non sapete cosa significa (ciao)

Resto in mezzo ai suoni

Dove la notte non si accendono i lampioni (nah)

Tra i sintetizzatori, le gioie e i dolori

Le spine nei cuori, io resto fuori.

Rimaniamo fuori pure quando fuori piove

Rimaniamo fuori pure quando fuori piove

Rimaniamo fuori pure quando fuori piove

Fuo-fuo-fuori fino a quando il giorno muore

Rimaniamo fuori pure quando fuori piove

Rimaniamo fuori pure quando fuori piove

Rimaniamo fuori pure quando fuori piove

Rimaniamo fuori pure quando fuori piove.

















