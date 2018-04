Gemitaiz feat. Coez nel singolo Davide, title track del nuovo album: audio e testo

Il 20 aprile è uscito l’album Davide, terzo disco in studio solista del rapper capitolino Gemitaiz e sempre dal 20 aprile, viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali la title track Davide, incisa con il cantautore e rapper campano Coez.

Dopo il grande successo di “Nonostante tutto”, album certificato platino da Fimi/GfK Italia, e dell’omonimo live tour, Gemitaiz è pronto a stupire con l’attesissimo nuovo disco di inediti da solista, anticipato dai singoli “Oro e Argento” (certificato platino da Fimi/GfK Italia), ”Fuori” e “Tanta Roba Anthem feat. Guè Pequeno“.

Il brano, ottava traccia dell’album, è stato prodotto da Frenetik & Orang3 ed inizia con una doppia citazione a due precedenti suoi pezzi: “Dancing with the Devil” e “Scappo via”.

E’ a mio parere giusto che la scelta sia ricaduta in questa canzone, una delle più radio friendly del disco, nella quale Gemitaiz rappa in maniera molto lenta, mentre Coez interpreta a modo suo l’orecchiabile ritornello.

In attesa del video ufficiale, è possibile ascoltare questa e le altre 14 tracks del progetto cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che la compongono.





Testo Davide (Download)

[Gemitaiz]

“Davide come sta?” me lo hai mai chiesto?

Chiama un’ambulanza frate fai presto

Che il sogno che avevo non è mai questo

Mi sa lo sai il resto, ye

Che ti scrivo pure oggi

Mi chiedo dove ti appoggi

Che fai dopo esci con me

Così giriamo come gli orologi

Un po’ come quando non c’erano i soldi

E vivere così non era un obbligo

Non ci sono nodi nel mio pettine

Ma c’ho il nome su qualche proiettile

Non ho la disciplina che ci metti te

Se per me la mattina qua sono le 23, ye

Faccio la borsa, venti magliette, poi le cartine, le sigarette

Tanto qualcosa la scordo sempre

Ne ho una già girata da accendere

Tu ricordati e vienimi a prendere.

[Coez]

E vienimi a prendere

In mezzo alla polvere

Ricordi non c’erano soldi, c’eravamo io e te

I sogni più grossi dentro

Nuvole tossiche

In fondo ci ho visto qualcosa

Pensavo che fossi te

E vienimi a prendere

In mezzo alla polvere

Ricordi non c’erano soldi, c’eravamo io e te

I sogni più grossi dentro

Nuvole tossiche

In fondo ci ho visto qualcosa

Pensavo che fossi te

Pensavo che fossi te.

[Gemitaiz]

Non sconfiggi la vita

L’ho imparato col tempo

Se la capisci

Può farti contento

La prendo per mano

E balliamo un lento

In una stanza senza pavimento

Scusa è così che mi sento

Sono una specie di esperimento

Aspetto due ore e ritento

Ma tanto c’ha sempre il telefono spento

La legge di Murphy

La pelle coi graffi

In camera con le emozioni che mi prendono a schiaffi

Chi sa che non ne parlo

Perché c’ho il cuore che è la pista di Montecarlo

Fumo questo missile, che riuscirebbe a bucare il marmo

È il mio segreto per stare calmo babe

Torno a casa la notte

Ma so che non ho sonno

Il letto mi inghiotte

Lo sa che non dormo

Fossi in un film

Sarebbe un film horror

E quelli finiscono

Sempre con un morto.

[Coez]

E vienimi a prendere

In mezzo alla polvere

Ricordi non c’erano soldi, c’eravamo io e te

I sogni più grossi dentro

Nuvole tossiche

In fondo ci ho visto qualcosa

Pensavo che fossi te

E vienimi a prendere

In mezzo alla polvere

Ricordi non c’erano soldi, c’eravamo io e te

I sogni più grossi dentro

Nuvole tossiche

In fondo ci ho visto qualcosa

Pensavo che fossi te

Pensavo che fossi te.