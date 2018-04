Gemitaiz – Davide: info e tracklist del nuovo album

Davide è il titolo del terzo album in studio solista di Gemitaiz, che vedrà la luce il 20 aprile 2018 per Tanta Roba Label e Universal Music Italia, a oltre 2 anni da “Nonostante tutto”, fortunata ultima fatica discografica certificata disco di platino, che esordì direttamente al primo posto nella classifica FIMI.

Anticipato dai singoli “Oro E Argento” e “Fuori”, il progetto è composto da altre tredici tracks prodotte da Mixer T, Ombra Beats, DUB.IO, Kang Brulèe, Frenetik & Orang3, Boston George, Don Joe, SuperApe, Il tre, Tantu Beats, Ombra, PK e Polezsky.

Per quel che concerne i featuring, gli importanti ospiti nell’album sono Guè Pequeno, Achille Lauro, Fabri Fibra, Coez, MadMan e Priestess.

Ma vediamo le versioni in commercio di Davide, titolo che omaggia il nome del rapper romano classe 1988:

CD + Booklet Poster;

CD Edizione deluxe ;

; 2 CD DAVIDE autografato + “ QVC Collection “, raccolta pubblicata il 30 marzo 2018 per Tanta Roba Label, al cui interno sono presenti quindici pezzi estratti dai sette volumi della saga Quello Che Vi Consiglio, scelti dal rapper e per l’occasione rimasterizzati;

Download Digitale;

Uno dei più importanti esponenti del rap italiano irrompe nuovamente sulla scena con il suo stile inconfondibile carico di rime e di flow: Gemitaiz è ufficialmente tornato con quest’interessante e atteso disco, che tra undici giorni sarà finalmente negli scaffali dei negozi.

Appena dopo la cover, trovate i titoli delle quindici canzoni incluse nell’album e le quindici tracks racchiuse nella citata raccolta, in vendita in digitale anche separatamente e disponibile per lo streaming gratuito.

Tracklist Davide

Paradise Lost (produzione di Mixer T) Fuori (produzione di Mixer T) Oro E Argento (produzione di Mixer T) [Video Ufficiale] Tanta Roba Anthem feat. Guè Pequeno (produzione di Mixer T) Keanu Reeeves feat. Achille Lauro (produzione di Ombra Beats, DUB.IO, Kang Brulèe) Un Giro Con Noi (produzione di Frenetik & Orang3) Pezzo Trap feat. Fabri Fibra (produzione di Mixer T) Davide feat. Coez (produzione di Frenetik & Orang3) Chiamate Perse (produzione di Boston George) Holy Grail feat. MadMan (produzione di Don Joe, SuperApe) Diverso (produzione di Il tre) Questa Qua (produzione di Tantu Beats) Alaska feat. Priestess• (produzione di Ombra, PK•) Lo Sai Che Ci Penso (produzione di Polezsky) Buonanotte (produzione di Frenetik & Orang3)

Tracklist QVC Collection (Download – Audio)