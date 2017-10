Gazzelle e il nuovo singolo Nero: testo e video

Nero è il titolo del nuovo singolo dell’emergente Gazzelle, rilasciato il 26 ottobre 2017 via Maciste Dischi.

I sempre più numerosi supporters del cantautore, almeno quelli che hanno assistito ad uno dei suoi recenti live interamente sold-out, conosceranno già questo pezzo, in quanto proposto in diverse occasioni dal vivo, come ad esempio in occasione del Big Bang Festival Nerviano del 1° giugno 2017 (video).





Scritta dall’interprete e prodotta con la collaborazione di Federico Nardelli, la nuova canzone è stata lanciata tramite un semplice videoclip a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire le parole che la compongono.

Gazzelle – Nero testo (Download: su Amazon – su iTunes)

Nemmeno è tutto nero

Nemmeno è tutto nero

Nemmeno è tutto nero.

Nemmeno è tutto nero

Nemmeno è tutto nero

Nemmeno è tutto nero.

Sono stufo di uscire la sera

di andare al solito posto di mer*a

le solite facce noiose

la solita superficialità

e gli occhi di lei che mi guardano

e io che come al solito fraintendo

lei che fugge lontano pure stavolta

e io pure stavolta che la perdo.

Link sponsorizzati









E la notte si prende quello che vuole

e non lascia quasi niente

è che siamo soltanto persone sole

perdute fra la gente.

Poi mi sveglio di notte con gli incubi in testa

e una valigia già piena da un anno che mi detesta

e non crescono i fiori, è vero, dove cammino io

ma nemmeno è tutto nero

siamo come giornate buttate al cesso

come i sorrisi spenti, in mezzo ai denti, a tempo perso

e non crescono i fiori, è vero, dove cammino io

ma nemmeno è tutto nero.

Nemmeno è tutto nero

Nemmeno è tutto nero

Nemmeno è tutto nero.

Nemmeno è tutto nero

Nemmeno è tutto nero

Nemmeno è tutto nero.

Sono stufo di andare a ballare

nel solito posto di mer*a

le solite facce distrutte

i soliti discorsi senza impegno

e gli occhi di lei che mi vedono

ed io che come al solito non parlo

e lei che si vergogna con le amiche

e io che vedo lui e vorrei ammazzarlo.

E la notte si prende quello che vuole

e non rende quasi niente

è che siamo soltanto persone sole

e non succede niente.

Poi mi sveglio di notte con gli incubi in testa

e una valigia già piena da un anno che mi detesta

e non crescono i fiori, è vero, dove cammino io

ma nemmeno è tutto nero

siamo come giornate buttate al cesso

come i sorrisi spenti, in mezzo ai denti, a tempo perso

e non crescono i fiori, è vero, dove cammino io

ma nemmeno è tutto nero.

Nemmeno è tutto nero

Nemmeno è tutto nero

Nemmeno è tutto nero.

Nemmeno è tutto nero

Nemmeno è tutto nero

Nemmeno è tutto nero.

Nemmeno è tutto nero

Nemmeno è tutto nero

Nemmeno è tutto nero.

Nemmeno è tutto nero

Nemmeno è tutto nero

Nemmeno è tutto nero.

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi