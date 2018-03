Gazzelle – Martelli: guarda il video del nuovo singolo

Il cantautore romano Flavio Pardini, artisticamente conosciuto come Gazzelle, in data 23 febbraio ha rilasciato il nuovo singolo battezzato Martelli.

La nuova canzone sarà inclusa in “Megasuperbattito”, versione deluxe dell’ultima fatica discografica Superbattito, uscita un anno fa. Il progetto è disponibile in pre-order nel CD e in vinile.









Dopo i singoli “Sayonara”, “Stelle Filanti” e “Nero” estratti da Superbattito, il cantautore capitolino ha reso disponibile l’inedito Meglio Così, anch’esso racchiuso nel nuovo disco out il 2 marzo, e adesso questo nuovissimo pezzo, firmato dall’interprete e prodotto con la collaborazione di Federico Nardelli.

Disponibile dal 25 febbraio, il video ufficiale è stato diretto da Daniel Bedusa e Danilo Bubani per LAND HO ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate le parole che compongono questo pezzo.





Testo (Download – Audio)

Ho perso tutto

Tutto d’un botto

Ho svuotato le tasche e c’era Caterina

Che mi guardava

Da sopra a sotto

Col viso dell’anno scorso

Che noia era… la primavera

Ma prima di lei niente c’era

E adesso brucio come una candela

E ho una pessima, pessima cera.

Sei come sei, ma non sei come vorrei

Io e lei… eravamo più belli

Quello che ti do non è quello che dovrei

Ma che vuoi… i giorni sembrano martelli.

Oggi mi sparo in testa, mi sparo in testa, mi sparo in testa

Oggi mi sparo in testa, mi sparo in testa, mi sparo in testa

Non sono il tipo

Da stare tipo

Sdraiato a capirne il motivo

E stare in piedi

Tra mille piedi nello stesso vestito

Voglio solo stare bene

Voglio solo stare bene

Ritrovare il mio colore

Ritrovare il mio colore

Voglio solo stare bene

Voglio solo stare bene

Ritrovare il mio colore

Ritrovare il mio colore.

Sei come sei, ma non sei come vorrei

Io e lei… eravamo più belli

Quello che ti do non è quello che dovrei

Ma che vuoi… i giorni sembrano martelli.

Oggi mi sparo in testa, mi sparo in testa, mi sparo in testa

Oggi mi sparo in testa, mi sparo in testa, mi sparo in testa

Oggi mi sparo in testa, mi sparo in testa, mi sparo in testa

Oggi mi sparo in testa, mi sparo in testa, mi sparo in testa.

Voglio solo stare bene

Voglio solo stare bene

Ritrovare il mio colore

Ritrovare il mio colore

Voglio solo stare bene

Voglio solo stare bene

Ritrovare il mio colore

Ritrovare il mio colore.

Oggi mi sparo in testa, mi sparo in testa, mi sparo in testa

Oggi mi sparo in testa, mi sparo in testa, mi sparo in testa

Sei come sei, ma non sei come vorrei

Io e lei… (mi sparo in testa) eravamo più belli

Quello che ti do non è quello che dovrei

Ma che vuoi… i giorni sembrano martelli.













