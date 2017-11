Gary Clark Jr. & Junkie XL – Come Together per la colonna sonora di Justice League: video, testo e traduzione

Come Together è un singolo estratto dalla colonna sonora del film Justice League, pellicola diretta da Zack Snyder e scritta da Chris Terrio e Joss Whedon, distribuita nella penisola dallo scorso 16 novembre.

Le altre tre tracks sono cover, come il brano in oggetto inciso dal chitarrista e cantante statunitense Gary Clark Jr. e il musicista, compositore e polistrumentista olandese Junkie XL.

Come Together è un brano dei Beatles, pezzo d’apertura dell’album Abbey Road, uscito nel settembre del 1969. La canzone è stata scritta da Paul McCartney & John Lennon ed è accompagnata dal video ufficiale diretto da Kris Merc.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere la traduzione in italiano e il testo.

Come Together traduzione – Gary Clark Jr. & Junkie XL (Download)

[Strofa 1]

Ecco il vecchio testa piatta, si fa avanti lentamente

Lancia incantesimi semplicemente guardandoti, è un bigotto

Ha i capelli che gli arrivano fino alle ginocchia

Dev’essere un simpaticone, fa solo quello che gli pare

[Strofa 2]

Non consuma lucida-scarpe, ha i piedi sporchi

Si buca con la cocaina

Lui dice: “Io conosco te, tu conosci me”

Posso dirti solo che devi essere libero

[Ritornello]

Unitevi adesso

A me

[Break Strumentale]

[Verse 3]

Lui, montagne russe, ha ricevuto il primo avvertimento

Ha acqua fangosa, ha un filtro magico

Lui dice: “uno più uno più uno fa tre”

Dev’essere bello perché è così difficile da vedere

[Ritornello]

Unitevi adesso

A me

Unitevi adesso

Unitevi adesso

Unitevi adesso

A me

Come Together testo

[Verse 1]

Here come old flat top, he come grooving up slowly

He got ju-ju eyeballs, he’s one holy roller

He got hair down to his knees

Got to be a joker, he just do what he please

[Verse 2]

He wear no shoeshine, he’s got toe-jam football

He got monkey finger, he shoot Coca-Cola

He say, “I know you, you know me”

One thing I can tell you is you got to be free

[Chorus]

Come together, right now

Over me

[Instrumental break]

[Verse 3]

He roller-coaster, he got early warning

He got muddy water, he one mojo filter

He say, “One and one and one is three”

Got to be good looking ‘cause he’s so hard to see

[Chorus]

Come together, right now

Over me

Come together, right now

Come together, right now

Come together, right now

Over me

















