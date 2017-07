Galantis: guarda il video di True Feeling + testo e traduzione

True Feeling è il titolo del nuovo singolo dei Galantis, pubblicato il 12 luglio 2017 come quarto estratto dal secondo album in studio Aviary (in pre-order nella versione digitale su Amazon e su iTunes), che vedrà la luce il prossimo 15 settembre, ad oltre due anni di distanza dal disco d’esordio Pharmacy.

Nella seconda era discografica del duo svedese composto dai produttori e deejay Christian Karlsson e Linus Eklöw, saranno incluse un totale di dodici nuove canzoni, i cui titoli sono ancora da scoprire, ad eccezione dei singoli rilasciati precedentemente, nello specifico No Money, Pillow Fight, Hunter e Love On Me (nella tracklist non è ancora presente Rich Boy un altro singolo uscito quest’anno, ma presumo che sarà incluso nel progetto).

Niente male anche questo nuovo brano, lanciato direttamente tramite il video ufficiale che potete gustarvi su Youtube cliccando sull’immagine in basso.

A seguire la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono il nuovo brano.

Galantis – True Feeling traduzione (Download)

[Strofa 1]

Fuori fa freddo, prendimi il cappotto adesso

L’ho indossato solo per te, ooh, ooh

Ti sento nelle mie ossa adesso

Ti sento fino al midollo, ooh, ooh

Potrebbe essere dura quando si invecchia

Ma sarò qui e sarò la tua spalla

Ora posso vederlo, adesso riesco a vederlo

[Pre-Ritornello]

E oh mio Dio, spero che non cambierà mai

Passerò la mia vita cercando di ricreare questo

Ma non so come, no, non so come

[Ritornello]

Siamo io e te, ooh

Vero sentimento, è un vero sentimento*

Siamo io e te, ooh

Vero sentimento, è un vero sentimento

[Strofa 2]

Scateniamoci, sciogliti i capelli

Cos’hai da perdere? Ooh, ooh

Entrambi abbiamo bisogno di una sistemata

Ma loro non possono sistemare ciò che è vero, ooh, ooh

[Pre-Ritornello]

E oh mio Dio, spero che non cambierà mai

Passerò la mia vita cercando di ricreare questo

Ma non so come, no, non so come

[Ritornello]

Siamo io e te, ooh

Vero sentimento, è un vero sentimento

Siamo io e te, ooh

Vero sentimento, è un vero sentimento

[Conclusione]

E ricordo ancora quella notte di settembre

Ooh, è un vero sentimento, vero sentimento

*True Feeling potrebbe anche significare: “vera sensazione”, “vera emozione”, il che in questo pezzo è tutt’altro che improbabile. Abbiamo tuttavia preferito tradurre queste due parole in “vero sentimento”.

True Feeling – Galantis – Testo

[Verse 1]

It’s cold out, take my coat now

I wore just for you, ooh, ooh

I feel you in my bones now

Feel you through and through, ooh, ooh

It might get hard when you growing older

But I’ll be here and I’ll be your shoulder

I can see it now, I can see it now

[Pre-Chorus]

And oh my God, hope it never changes

I’ll spend my life trying to recreate this

But I don’t know how, no I don’t know how

[Chorus]

It’s me and you, ooh

True feeling, it’s a true feeling

It’s me and you, ooh

True feeling, it’s a true feeling

[Verse 2]

Go wild, let your hair down

What you got to lose? Ooh, ooh

We both need fixing

But they can’t fix what’s true, ooh, ooh

[Pre-Chorus]

Oh my God, I hope it never changes

I spend my life tryna recreate this

But I don’t know how, no I don’t know how

[Chorus]

It’s me and you, ooh

True feeling, it’s a true feeling

It’s me and you, ooh

True feeling, it’s a true feeling

[Outro]

And I still remember that night in September

Ooh, it’s a true feeling, true feeling

















