Galantis: ascolta le canzoni incluse nel nuovo album The Aviary

A oltre due anni di distanza dal disco d’esordio Pharmacy, il duo svedese di producer e dj composto da Christian Karlsson e Linus Eklö, artisticamente conosciuto come Galantis, ha pubblicato il secondo album in studio The Aviary, dal 15 settembre disponibile nel classico CD, nel formato digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Il progetto è composto da dodici tracce inedite, tra le quali spiccano i singoli ufficiali “No Money”, “Love on Me” (con Hook N Sling), “Pillow Fight” e “Hunter”, usciti rispettivamente il 31 marzo 2016, il successivo 30 settembre, il 15 dicembre e il 5 maggio 2017. Da segnalare anche i promozionali True Feeling e Girls On Boys (con Rozes).





Gli altri ospiti nel disco sono Poo Bear, Throttle e Wrabel. A sorpresa, nella tracklist non è incluso il singolo Rich Boy, pubblicato lo scorso 17 febbraio.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i tutoli di tutti i brani in scaletta ed un paio di link per ascoltarli gratuitamente.

Tracklist The Aviary – Galantis album (Disponibile su Amazon nei formati Audio CD – Download Digitale)

Streaming audio: per ascoltare su Youtube le dodici tracks incluse nel disco cliccate sulla cover in basso. Cliccate qui per accedere all’audio su Spotify ed effettuate il login o iscrivetevi gratuitamente al portale.

Produttori del disco: Afshin Salmani, Ammar Malik, Anthony Maniscalco, Bloodshy, Bonnie McKee, BullySongs, Candy Shields, Eddie Jenkins, Hannah wilson, Henrik Jonback, Jacob Kasher, Jimmy “Svidden” Koitsch, John Newman, Josh Cumbee, Joshua Willkinson, Ki Fitzgerald, Laura White, Linus Eklow, Nicholas Gale, Poo Bear, Remus Cantoreggi, Richard Boardman, Ricky Reed, Ross Golan, ROZES, Sam Martin, Sarah Aarons, Sarah Blanchard, Throttle, Toby Gad & Wrabel.

