Gabry Ponte: ascolta il nuovo singolo “Quando Arrivo Io” feat. Junior Cally + testo + live video Capodanno 2018

All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, si è festeggiato il capodanno 2018, evento trasmesso in diretta su Canale 5. In quella serata, il dj e produttore Gabry Ponte ha svelato un brano inedito battezzato Quando Arrivo Io, disponibile nei digital store e su Spotify dal successivo 4 gennaio.

Come vocal, Ponte si è per l’occasione affidato all’emergente rapper romano classe 1991, Junior Cally, il cui pseudonimo richiama quello del cantante reggae giamaicano Junior Kelly.





Da misterioso inedito presentato al concerto di Capodanno 2018, a singolo a tutti gli effetti e sarebbe stato un vero peccato se non fosse stato così, in quanto questo pezzo è una vera bomba.

Ciò che colpisce in particolar modo è il martellante, energico e gradevole ritornello, che a mio parere, farebbe resuscitare i morti…

Ma scherzi a parte, è ora il momento di ascoltare la traccia. Potete iniziare a vedere una parte del live video relativo alla performance dei due artisti cliccando sull’immagine sottostante, mentre cliccando sul seguente link accedete all’audio su Spotify.

A seguire le parole che compongono la canzone.

Quando Arrivo Io testo – Gabry Ponte ft. Junior Cally (Download)

Ho fatto da solo

Senza un aiuto

Ho preso il volo,

Senza un amico

Non chiedo permesso

Ti taglio la strada

Ops! E’ successo a me, tu guardi da casa

Dimmi cosa vuoi di più

Se i soldi o la fama

Tutto bello, poi finisce, nessuno ti chiama

Chi fa da sé fa per tre

Portami le ostriche

Ho preso il tuo rispetto

Adesso offri te.

Quando arrivo io, quando arrivo io guarda

Quando arrivo io, quando arrivo io guarda

Quando arrivo io mani in aria

Quando arrivo io salta l’Italia

Quando arrivo io non si sbaglia

La mia faccia antigas* (yah)

Quando arrivo io bombe a mano

Quando arrivo io Savastano**

Quando arrivo io toro loco

E le streghe vanno a fuoco

Gabry Ponte, Junior Cally

Nell’arena tutti quanti sugli attenti.

In tv, ci siamo noi (yah yah)

Tu chi sei? Cosa vuoi?

Sai se stavo fermo a guardarmi poi nello specchio

Rimanevo povero e forse un po’ più vecchio

Quindi ho detto no

Ho comprato la maschera

Prima vi ho deriso e poi ho ucciso la chiacchiera

Sì mi piace il gioco ma giochiamo a modo mio

Ed è solo grazie a me, non dire grazie a (Dio).

Quando arrivo io, quando arrivo io guarda

Quando arrivo io, quando arrivo io guarda

Quando arrivo io mani in aria

Quando arrivo io salta l’Italia

Quando arrivo io non si sbaglia

La mia faccia antigas (yah)

Quando arrivo io bombe a mano

Quando arrivo io Savastano

Quando arrivo io toro loco

E le streghe vanno a fuoco

Gabry Ponte, Junior Cally

Nell’arena tutti quanti sugli attenti.

Quando arrivo io, quando arrivo io guarda

Quando arrivo io, quando arrivo io guarda

Quando arrivo io mani in aria

Quando arrivo io salta l’Italia

Quando arrivo io non si sbaglia

La mia faccia antigas (yah)

Quando arrivo io bombe a mano

Quando arrivo io Savastano

Quando arrivo io toro loco

E le streghe vanno a fuoco

Gabry Ponte, Junior Cally

Nell’arena tutti quanti sugli attenti

Gabry Ponte, Junior Cally

Nell’arena tutti quanti sugli attenti

Gabry Ponte, Junior Cally

Nell’arena tutti quanti sugli attenti

Gabry Ponte, Junior Cally

Nell’arena tutti quanti sugli attenti.

* Junior Cally ha un’evidente caratteristica: quella di indossare sempre una maschera antigas, che è ormai diventata un tutt’uno col suo viso, facendone uso alle volte anche nella vita quotidiana.

** il rapper si paragona ad un membro dei Savastano, famiglia della serie tv Gomorra. quando arriva il suo momento sul beat, Junior ammazza la strumentale.

















