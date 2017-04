Gabry Ponte: ascolta il nuovo singolo Tu sei ft. Danti (con testo)

Il disc jockey e produttore discografico torinese Gabry Ponte ed ed il rapper Danti, di nuovo insieme nel nuovo singolo Tu sei, rilasciato il 31 marzo 2017.

Formula vincente non si cambia: dopo il grande successo conseguito con “Che ne sanno i 2000”, i due artisti tornano a collaborare in questa canzone, che nel coro utilizza un sample dell’intramontabile hit del 1978 Tu di Umberto Tozzi.

E’ complessivamente niente male la nuova produzione dell’ex Eiffel 65, accompagnata dal video ufficiale di prossima uscita, che vedrà come protagonisti personaggi famosi come Benji & Fede, Marnik, Rudy Zerbi, Giulia Penna e Lorenzo Ostuni, in arte Favij.

Il filmato è ambientato in un futuro prossimo, nel quale la realtà aumentata è presente nelle vite di tutti, come in quelle della bella Giulia e del celebre youtuber Favij, che si baceranno appassionatamente.

Nell’attesa di vedere il videoclip, previa iscrizione su Spotify è possibile ascoltare interamente Tu Sei. Per accedere alla pagina dedicata cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire trovate le parole che compongono questo pezzo.

Gabry Ponte – Tu sei testo (Download)

Non dormo e penso spesso sai-ai-ai

Tu con chi dormi con chi stai-ai-ai

Tu mi fai vedere un mondo che non c’è

(Elle esse di elle elle esse di

Love Sex Drums)

Non ci riesco a rimanere senza te

(Elle esse di elle elle esse di)

Tu sei

(Love Sex Drums

Elle esse di elle elle esse di)

Tu sei

(Love Sex Drums

Elle esse di elle elle esse di)

Tu mi fai vedere un mondo che non c’è

Gabry Ponte Da-da-danti

Tu sei

Tu sei

Tu sei

Tu sei droga

sei più forte

Sesso e amore

Il giusto cocktail

Sono in viaggio

sono in volo

oh-oh-oh-o

Sono solo

Sulla luna

Galleggiando

con la tromba in mano

Louis Armstrong

Senza gravità

Senza pensieri

Mentre tutto il mondo intorno va rallentato come in slow-mo

senza cuore come i robot

sono accecato dalle strobo

Accecato da te

Tu mi fai vedere un mondo che non c’è

Non ci riesco a rimanere senza te

Tu sei

(Love Sex Drums

Elle esse di elle elle esse di)

Tu sei

Tu mi fai vedere un mondo che non c’è

Tu mi fai vedere un mondo che non c’è

Non ci riesco a rimanere senza te

Tu sei

















