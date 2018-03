Gabry Ponte & DJ Matrix: “Ghostblaster” feat. MamboLosco & Nashley: video e testo

Ghostblaster Remix ” è la traccia numero due in scaletta nell’album Musica da Giostra Vol.5 di DJ Matrix & Matt Joe, rilasciato per Sony Music Entertainment il 23 febbraio 2018.

Si tratta di un brano rap comunque monto ballabile, visto che c’è anche lo zampino dell’illustre collega Gabry Ponte.

Le due strofe sono state affidate agli emergenti e talentuosi vicentini Nashley e MamboLosco, facenti parte del collettivo della Sugo Gang.







Per tornare a promuovere il progetto Matrix ha scelto questa canzone, della quale è da pochi minuti disponibile il lyric video a 360°: se siete su smartphone seguite la luce bianca piegando il telefono per seguire il testo, oppure muovete il mouse dal vostro pc.

Potete vederlo su Youtube cliccando sull’immagine in basso.

Ghostblaster testo (Download – Audio)

[Strofa 1: Mambolosco]

Fo**e un ca**o, sbuffo fantasmi

Fumo tanto Mambo Bob Marley

In hotel faccio partire gli allarmi

Gocciolo sugo da tutte le parti (splash)

Tò, ciapa (ciapa)

Già lo sapete com’è (com’è)

Flexo forte tipo tiè (tiè)

Metto sti tiri da tre

Quando parto parlo trap – shit

Riding around with a pack* – bitch

Niggas don’t know how to act** – bitch

Make some money and spend it right back*** – bitch

Non mi capisci, non parli la lingua

Scarpe rosa come fossi una bimba

Sei un’ape al collo guarda come blinga

Stupido hater chupame la pinga (bitch)

[Ritornello: Nashley]

Ci risvegliamo dopo l’after

Lo cuciniamo tipo Masterchef

Ci rivestiamo tipo aftersex

Come invisibili Ghostblaster

Ci risvegliamo dopo l’after

Lo cuciniamo tipo Masterchef

Ci rivestiamo tipo aftersex

Come invisibili Ghostblaster

[Strofa 2: Nashley]

Buttiamo sugo su tutta la scena

Quindi meglio che ti metti da parte

Vedo fantasmi per tutta la stanza

Ma il fumo bianco è solo delle canne

Quindi facciamo ‘sti soldi, pensiamo a ‘sti soldi

Corro più veloce di un runner

Ma vaffan*ulo “Musica da Giostra”

Voglio fare “Musica da Banche”

Frega un ca**o se non hai capito

Fratè sposto soldi solo con il dito

Sai che sono così tanto fresco

Che muovo sta pussy solo con il dito

Zio non ti piace quest’onda di sugo

Non mi chiamare che non sei mio amico

Senza ascensore, senza delle scale

Resti al piano terra, neanche arrivi al primo

Uh damn quanto son ice (uh damn)

Non dire che non ti piaccio

Per regalo ti do il naso rosso che completa l’outfit da pagliaccio (bitch)

Ma che ca**o me ne frega

Verso sugo tipo Cracco (sauce)

Con quel cu*o dal balena (uh)

Non ti guardo manco per sbaglio (no)

[Ritornello: Nashley]

Ci risvegliamo dopo l’after

Lo cuciniamo tipo Masterchef

Ci rivestiamo tipo aftersex

Come invisibili Ghostblaster

Ci risvegliamo dopo l’after

Lo cuciniamo tipo Masterchef

Ci rivestiamo tipo aftersex

Come invisibili Ghostblaster





Traduzione delle parti in inglese

* Faccio un giro con il branco

** I neg*i non sanno come comportarsi

*** Faccio un po’ di soldi e li spendo subito









