G-Eazy – Sober feat. Charlie Puth: guarda il video e leggi il testo e la traduzione

Sober è il terzo singolo del rapper G-Eazy estratto dal quarto album in studio The Beautiful & Damned, pubblicato lo scorso dicembre.

E’ a mio parere niente male questa Sober, quinta traccia del disco scritta da Robin Weisse, Dakari, Alexander Schwartz & Joe Khajadourian (ovvero i The Futuristics), Matt Dragstrem, lo stesso G-Eazy e Charlie Puth, giovane cantautore americano che per l’occasione è anche inteprete del ritornello, ma anche producer del brano insieme a Dakari e The Futuristics.

La canzone è dedicata a coloro i quali vivono uno stile di vita fatto di eccessi, tra alcool, droghe e sesso, dedicata alla gente che cerca di trovare l’equilibrio, di tenere la testa a posto e vivere con una certa moderazione.

Se nel ritornello, un saggio Puth si interroga sul fatto che l’essere alcolizzato non lo porterà lontano, al contrario Eazy sembra quasi fiero della vita fatta di eccessi, di viverla come se non ci fosse un domani. Tuttavia alla fine della seconda strofa, lascia intendere di aver provato a smettere, senza tuttavia riuscirci.

Il messaggio è chiaro: l’alcol porta dipendenza e fa ovviamente male. Se poi viene mischiato ad altre sostanze, ci si potrebbe anche rimanere secchi.

Il video

Il video ufficiale è decisamente fedele al testo ed inizia dalla fine. Nel filmato vediamo un Eazy stecchito, apparentemente morto. Con evidenti ferite al viso, probabilmente dovute a una colluttazione avuta con qualcuno, si rialza ed inizia un susseguirsi di ricordi inerenti il suo stile di vita eccessivamente festaiolo. Per vederlo cliccate sull’immagine dopo la quale potete leggere i testi.

Testo Sober

[Chorus: Charlie Puth]

Oh, I know that I’ll regret this when I’m sober

But, every shot I’m getting closer, getting closer

Is it true that 80 proof is the reason I’m with you?

Oh, I know that I’ll regret this when it’s over

[Post-Chorus: Charlie Puth & (G-Eazy)]

Oooo-oooo ooo ooo (you know)

Oooo-oooo ooo (story of my whole life, haha)

I just know that I’ll regret this when it’s over

[Verse 1: G-Eazy]

Eazy

Uh, yeah, I might regret this when tomorrow comes

But, them drunk nights are more fun than sober ones

With every shot, they’re like “Aw, here Kobe comes!”

But I got this bad bitch trying to throw me buns

If I listened to my Uncs, all them older ones

They all talk about karma, how it slowly comes (uh)

But, life is short, enjoy it while you’re young

Spend my bank account tonight and have to borrow funds

It all started with a light glass

Now I’m asking “How long could tonight last?”

Man, she had an eeh face with a tight ass

If I had a shot less, then I might pass

But, I’m faded and I got a little sedated

I can’t believe we made it, every night we celebrate it

I live like Jim Morrison, no telling where I’ll take it

I take her to my room and I tell her “Get naked”

[Chorus: Charlie Puth]

Oh, I know that I’ll regret this when I’m sober

But, every shot I’m getting closer, getting closer

Is it true that 80 proof is the reason I’m with you?

Oh, I know that I’ll regret this when it’s over

[Post-Chorus: Charlie Puth]

Oooo-oooo ooo ooo, Oooo-oooo ooo

I just know that I’ll regret this when it’s over

Oooo-oooo ooo ooo, Oooo-oooo ooo

I just know that I’ll regret this when it’s over

[Verse 2: G-Eazy]

I slipped up with my ex and I smashed again

Stayed over, now she’s about to get attached again

Walls built up around, they come crashing in

Passed out at 6 A.M., but she’s up at 10

Doing this was not in my plans

She got up and saw rubbers in the trash can

Hoop earrings, some bitch left on my nightstand

Cussed me out and stormed off like “Alright then” (uh)

On both sides, that was bad for ‘em

Why do people do things that be bad for ‘em?

Say we done with these things, then we ask for ‘em

When the sun comes down, then we transform

Yeah, you can probably bet this

By this time tomorrow, I’ll probably regret this

Try, but it all falls down like Tetris

No telling where an 80 proof gets us

[Chorus: Charlie Puth]

Oh, I know that I’ll regret this when I’m sober

But, every shot I’m getting closer, getting closer

Is it true that 80 proof is the reason I’m with you?

Oh, I know that I’ll regret this when it’s over

[Post-Chorus: Charlie Puth]

Oooo-oooo ooo ooo, Oooo-oooo ooo

I just know that I’ll regret this when it’s over

Oooo-oooo ooo ooo, Oooo-oooo ooo

I just know that I’ll regret this when it’s over